Γιάννης Βασιλάκης: Ο γιος του ήρωα πιλότου που θυσιάστηκε σε αποστολή διάσωσης

Βαρύ είναι το πένθος στο Ρέθυμνο για την απώλεια του Γιάννη Βασιλάκη, ενός ανθρώπου ιδιαίτερα αγαπητού στην τοπική κοινωνία.

Newsbomb

Γιάννης Βασιλάκης: Ο γιος του ήρωα πιλότου που θυσιάστηκε σε αποστολή διάσωσης
Daynight
ΕΛΛΑΔΑ
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Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση, ενώ η ιδιαίτερη είναι η ιστορία του πατέρα του, του αείμνηστου Επισμηναγού Εμμανουήλ Βασιλάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος πριν από 39 χρόνια.

Ο Εμμανουήλ Βασιλάκης, με καταγωγή από το Ρέθυμνο, υπηρέτησε ως χειριστής ελικοπτέρου AB-205 της 358 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης της Πολεμικής Αεροπορίας.

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