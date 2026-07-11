Γιάννης Βασιλάκης: Ο γιος του ήρωα πιλότου που θυσιάστηκε σε αποστολή διάσωσης

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση, ενώ η ιδιαίτερη είναι η ιστορία του πατέρα του, του αείμνηστου Επισμηναγού Εμμανουήλ Βασιλάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος πριν από 39 χρόνια.

Ο Εμμανουήλ Βασιλάκης, με καταγωγή από το Ρέθυμνο, υπηρέτησε ως χειριστής ελικοπτέρου AB-205 της 358 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης της Πολεμικής Αεροπορίας.

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