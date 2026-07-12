Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε στον ΧΥΤΑ Λαμίας

Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο πριν τις 02.00 τα ξημερώματα η πυρκαγιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα στον ΧΥΤΑ Λαμίας.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες με οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Λαμιέων.

Από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο σημείο οι αντιδήμαρχοι Λαμιέων Γιώργος Ζήσιμος και Γιώργος Σγαγιάς, καθώς και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Γοργοποτάμου, Γιάννης Μαστρογιάννης.

Σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με τους ανθρώπους που επιχειρούσαν βρίσκονταν επίσης ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αχιλλέας Τζουβάρας και ο δήμαρχος Λαμιέων, Πανουργιάς Παπαϊωάννου, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της επιχείρησης.

Για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, χρησιμοποιήθηκαν μεγάλες ποσότητες χώματος, ώστε να καλυφθούν οι εστίες και να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπύρωση.

Χάρη στην άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων, η πυρκαγιά περιορίστηκε και τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις και μηχανήματα για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο: