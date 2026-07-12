Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα μπροστά σε κατάστημα

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί για προληπτικούς λόγους

Newsbomb

Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα μπροστά σε κατάστημα
ΕΛΛΑΔΑ
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Συναγερμός έχει στις Αρχές μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας στην οδό Μιαούλη, στο Μοναστηράκι, στο κέντρο της Αθήνας.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ, κινητοποιήθηκε και η Πυροσβεστική. Οι Αρχές έχουν αποκλείσει τον χώρο, ακολουθώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας.

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Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το περιεχόμενο της βαλίτσας και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου.

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