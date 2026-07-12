Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα μπροστά σε κατάστημα

Συναγερμός έχει στις Αρχές μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας στην οδό Μιαούλη, στο Μοναστηράκι, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ, κινητοποιήθηκε και η Πυροσβεστική. Οι Αρχές έχουν αποκλείσει τον χώρο, ακολουθώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το περιεχόμενο της βαλίτσας και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου.