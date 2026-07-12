Επείγουσα μεταφορά 11χρονου από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα

Μια ακόμα επείγουσα επιχείρηση διακομιδής ασθενούς στήθηκε με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με προορισμό το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η κινητοποίηση αφορούσε ένα 11χρονο παιδί που βρισκόταν στην Κέρκυρα και έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, η οποία δεν μπορούσε να του παρασχεθεί στο νησί. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασφάλεια από το λιμάνι της Κέρκυρας στην Ηγουμενίτσα με Περιπολικό σκάφος του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στην προβλήτα της Ηγουμενίτσας ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 11χρονο για την άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Για ακόμη μια φορά, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και του ΕΚΑΒ λειτούργησαν ως «γέφυρα ζωής» για τα περιστατικά των νησιών του Ιονίου, τα οποία για σοβαρά ιατρικά θέματα εξαρτώνται άμεσα από τις νοσοκομειακές υποδομές της Ηπείρου.