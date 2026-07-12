Λήξη συναγερμού στο Μοναστηράκι: Καμία απειλή από τη βαλίτσα που βρέθηκε σε δρόμο στου Ψυρρή

Κανονικά στις δουλειές τους επέστρεψαν οι εργαζόμενοι στα καταστήματα της οδού Μιαούλη, στο Μοναστηράκι, έπειτα από κινητοποίηση των Αρχών που ακολούθησε ειδοποίηση για ύποπτο αντικείμενο στη μέση του δρόμου· επρόκειτο για μία βαλίτσα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ, κινητοποιήθηκε και η Πυροσβεστική. Οι Αρχές απέκλεισαν προσωρινά τον χώρο, ακολουθώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας, αλλά περίπου 20 λεπτά αργότερα οι εργαζόμενοι έλαβαν εντολή να επιστρέψουν στα μαγαζιά όπου εργάζονται, καθώς αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο κινδύνου ύστερα από ενδελεχή έρευνα στελεχών του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.