Ηράκλειο: Ταξίδεψε από τη Γερμανία για να επιτεθεί στην πρώην του – Συνελήφθη με τη βαλίτσα στο χέρι

Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, μετά την άγρια επίθεση σε βάρος μιας 25χρονης Γερμανίδας σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Αστυνομία δέχθηκε κλήση για σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο ξενοδοχείο, εντόπισαν την 25χρονη σε πολύ κακή κατάσταση, με εμφανή τραύματα, ενώ δυσκολευόταν ακόμη και να μιλήσει, όπως μεταδίδει το Cretalive.

Στον χώρο βρισκόταν και ο 19χρονος σύντροφός της, ο οποίος είχε επίσης τραυματιστεί στο πρόσωπο. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου παραμένει για νοσηλεία.

Ο χωρισμός και το ταξίδι στην Κρήτη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η 25χρονη είχε χωρίσει τον Φεβρουάριο από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, με τον οποίο διατηρούσαν σχέση για περίπου έξι χρόνια.

Η ίδια φέρεται να είχε αναφέρει πως κατά τη διάρκεια της σχέσης τους είχαν παρουσιαστεί προβλήματα, ακόμη και περιστατικά βίας.

Μετά τον χωρισμό, ο 27χρονος ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη, όπου εκπαιδεύτηκε στο κικ μπόξινγκ, ενώ η 25χρονη συνέχισε τη ζωή της και ταξίδεψε στην Κρήτη μαζί με τον νέο της σύντροφο, έναν 19χρονο Γερμανό.

Το ζευγάρι είχε επιλέξει ξενοδοχείο στην περιοχή της Αμμουδάρας για τις διακοπές του. Ωστόσο, ο πρώην σύντροφός της φαίνεται πως κατάφερε να εντοπίσει τα ίχνη της.

Την εντόπισε μέσω διαδικτυακής παραγγελίας φαγητού

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε ένας κοινός λογαριασμός email που εξακολουθούσαν να έχουν οι δύο πρώην σύντροφοι.

Όταν η 25χρονη πραγματοποίησε διαδικτυακή παραγγελία φαγητού, τα στοιχεία παράδοσης αποκάλυψαν τη διεύθυνση του ξενοδοχείου και τον αριθμό της σουίτας όπου διέμενε.

Ο 27χρονος, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, πήρε το πρώτο αεροπλάνο για την Κρήτη. Αρχικά είχε προγραμματίσει να παραμείνει στο νησί για τέσσερις ημέρες, έχοντας κλείσει κατάλυμα μέσω Airbnb, ωστόσο η εξέλιξη των γεγονότων ήταν διαφορετική.

Η εισβολή στο ξενοδοχείο και η σύλληψη

Όταν έφτασε στο ξενοδοχείο, φέρεται να μπήκε στον χώρο παραβιάζοντας την περίφραξη κοντά στην πισίνα και κατευθύνθηκε προς τη σουίτα όπου βρισκόταν η πρώην σύντροφός του.

Ο 19χρονος προσπάθησε να τον εμποδίσει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 27χρονος τον τραυμάτισε και στη συνέχεια επιτέθηκε στην 25χρονη.

Μετά το περιστατικό, ο κατηγορούμενος απομακρύνθηκε από το σημείο, όμως οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου κατάφεραν να τον εντοπίσουν μέσα σε περίπου μία ώρα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκε με τη βαλίτσα του, γεγονός που ενίσχυσε την εκτίμηση ότι ετοιμαζόταν να φύγει από την Κρήτη.

Ο 27χρονος αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κακουργηματικές κατηγορίες και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου.

Τι υποστηρίζει ο 27χρονος

Από την πλευρά του, ο 27χρονος αρνείται ότι είχε σκοπό να τραυματίσει την πρώην σύντροφό του.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ταξίδεψε στην Κρήτη προκειμένου να συζητήσει μαζί της, καθώς, όπως υποστηρίζει, ο χωρισμός τους έγινε μέσω email και δεν είχε την ευκαιρία να της μιλήσει από κοντά.

Παραδέχεται ότι έκανε λάθος που μπήκε στον χώρο του ξενοδοχείου περνώντας από την περίφραξη της πισίνας, όμως ισχυρίζεται ότι η 25χρονη γλίστρησε και έπεσαν μαζί στο έδαφος.

Ο ίδιος αρνείται ότι την κλώτσησε ή ότι άσκησε τη βία που του αποδίδεται.

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