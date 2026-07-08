Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 64χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της κωφής συζύγου του

Snapshot Ένας 64χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 58χρονης κωφής συζύγου του στη Θεσσαλονίκη.

Η ποινή δεν αναστάλθηκε ούτε μετατράπηκε σε χρηματική, και αποφασίστηκε η άμεση έκτισή της.

Το βίαιο περιστατικό προκλήθηκε μετά από παρατήρηση της γυναίκας για παρακολούθηση πορνογραφικού βίντεο από τον σύζυγό της.

Η δίκη διεξήχθη με διερμηνέα νοηματικής λόγω της κώφωσης του ζευγαριού, και η γυναίκα κατέθεσε για επαναλαμβανόμενη βία και χρήση αλκοόλ από τον σύζυγο.

Η εισαγγελέας πρότεινε την έκτιση της ποινής, επισημαίνοντας την επικινδυνότητα του κατηγορούμενου και την αδυναμία της παθούσας να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Snapshot powered by AI

Στη φυλακή οδηγείται 64χρονος που καταγγέλθηκε από την 58χρονη σύζυγό του για επαναλαμβανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης του επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, την οποία ούτε ανέστειλε ούτε μετέτρεψε σε χρηματική, αλλά αποφάσισε να την εκτίσει.

Το βίαιο περιστατικό που τον οδήγησε, με την αυτόφωρη διαδικασία, στη δικαστική αίθουσα έγινε τις προηγούμενες μέρες με αφορμή παρατήρηση που, όπως κατήγγειλε η παθούσα, έκανε στον σύζυγό της επειδή έβλεπε βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου.

Καθώς επρόκειτο για ζευγάρι κωφών η δίκη έγινε με τη συνδρομή διερμηνέως νοηματικής γλώσσας. «Δεν είναι πρώτη φορά. Με έχει χτυπήσει πολλές φορές. Πίνει αλκοόλ και με ταλαιπωρεί. Γίνεται βίαιος» κατέθεσε η 58χρονη, μέσω της διερμηνέως, ενώ για το επίδικο περιστατικό είπε: «Με έπιασε τα χέρια και πήγε να με πνίξει. Με κλώτσησε. Με δέρνει πολύ συχνά».

Απολογούμενος ο 64χρονος παραδέχθηκε μόνο ότι χτύπησε τη γυναίκα στα χέρια και ζήτησε συγγνώμη γι' αυτό. «Είχαμε μια διαφωνία για μια βιντεοκλήση στο κινητό. Έγινε φασαρία».

Μετά την ανακοίνωση της καταδικαστικής απόφασης, η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε να εκτιθεί η ποινή, αίτημα το οποίο τεκμηρίωσε επικαλούμενη την επικινδυνότητα του άντρα κι επειδή η παθούσα δεν μπορεί εύκολα να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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