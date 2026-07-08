Αιγάλεω: Βλάβη σε αγωγό νερού - Πλημμύρισε η λεωφόρος Αθηνών

Snapshot Βλάβη σε αγωγό νερού προκάλεσε πλημμύρα στη λεωφόρο Αθηνών στο Αιγάλεω.

Η πλημμύρα έχει δημιουργήσει μεγάλη ταλαιπωρία σε οδηγούς, πεζούς και επαγγελματίες της περιοχής.

Το νερό από τη βλάβη πλημμύρισε τον δρόμο για πάνω από δύο ώρες.

Τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, επιβαρύνοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Snapshot powered by AI

Βλάβη σε αγωγό νερού σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Αιγάλεω.

Από το συμβάν, έχει πλημμυρίσει ο δρόμος, ο οποίος πρόκειται για μία από τις κεντρικότερες οδούς της πρωτεύουσας, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία στους διερχόμενους οδηγούς, αλλά και στους πεζούς και τους επαγγελματίες που κινούνται στην περιοχή.

Η βλάβη έχει προκύψει σε αγωγό που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο, ωστόσο το τρέχον νερό έχει πλημμυρίσει εδώ και δύο ώρες τη λεωφόρο Αθηνών, με τα οχήματα που περνούν από το σημείο να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, γεγονός που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κίνηση στην περιοχή.

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