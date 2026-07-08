Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Δημήτρης Δρίζος

Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 8 Ιουλίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμυλο Λάρισας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:27ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: 31% χαμηλότερος κίνδυνος σε άτομα με δυνατούς μύες σε στήθος και πλάτη - Έρευνα

15:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Οι Βέλγοι πανηγύρισαν τον αποκλεισμό των ΗΠΑ με χορό... Τραμπ - Δείτε το βίντεο από τα αποδυτήρια

15:24ΕΛΛΑΔΑ

«Τιμή η κλήση, καθήκον η ανταπόκριση»: Ο Μπακογιάννης έκανε διπλό άλμα με αλεξίπτωτο - Βίντεο

15:19WHAT THE FACT

Ένα μυστήριο 1.100 ετών: Άλλος ένας σκελετός Άγγλου βασιλιά θαμμένος κάτω από πάρκινγκ;

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Χέγκσεθ ακύρωσε τη σημερινή συνάντηση με Νετανιάχου για τα F-35

14:58ΑΠΟΨΕΙΣ

Τι άλλο πρέπει να δηλώσουν οι Φιντάν-Ερντογάν, για να ξυπνήσει η ΕΕ;

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: «Στον αέρα πυροβολήσαμε» λένε οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ - Εξετάζεται αν ήταν ευθεία βολή, εντοπίστηκε όπλο ρέπλικα

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Ασφαλής Ελλάδα είναι μόνο μια πιο παραγωγική Ελλάδα»

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Πολ Κρούγκμαν: «Οι Ευρωπαίοι δεν παίρνουν πλέον στα σοβαρά τον Τραμπ – Αξιοθρήνητος στην Άγκυρα»

14:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τέλος εποχής για την Κροατία - Παρελθόν από τον πάγκο της ο Ντάλιτς

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Πάρις Χίλτον: Κλείνει οριστικά το οικοτροφείο που κατήγγειλε ότι δέχτηκε κακοποίηση ως έφηβη

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την Ινδία: Αυτοκίνητο γλιστράει και πέφτει σε φαράγγι

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν είναι ώρα για γλυκά»: Η Ζωή τα έβαλε με τον Ξανθόπουλο γιατί πήγε… κεράσματα για τη γιορτή του στη Θεσμών και Διαφάνειας

14:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Estee Lauder Hellas: Εκτόξευση κερδών, αλλά με μισθούς κάτω από τον κατώτατο για τους εργαζόμενους

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Υπόσχεται να «υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή της επικράτειάς της» μετά τις νέες απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Δικαστικό Μέγαρο - 45χρονος έπεσε από σκάλα

14:06ANNOUNCEMENTS

IPEX Athens: Διεθνές Κέντρο Προηγμένης Πυελικής Ογκολογίας και Πυελικής Εξεντέρωσης στο ΥΓΕΙΑ

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Δύο μητέρες δηλώνουν ότι αναγνώρισαν τους γιους τους σε φωτογραφία βασανιστηρίων

13:46WHAT THE FACT

Ισχυρισμοί ενός Έλληνα «χρονοταξιδιώτη»: Το έτος 3700 τα ρομπότ θα έχουν αφανίσει το 30% των ανθρώπων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:24ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Εγκεφαλικά νεκρός ο 24χρονος που δέχθηκε πυροβολισμό από αστυνομικούς ΟΠΚΕ σε καταδίωξη - Δεν κατάφεραν να του αφαιρέσουν το βλήμα στο Θριάσιο

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο... εξπρές φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

09:17LIFESTYLE

Στο «σφυρί» η βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη - Πόσο κοστολογείται το πανέμορφο οίκημα στο Νεράκι

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Σκανδαλώδης σχέση: O γαμπρός παντρεύτηκε την πεθερά του - «Έριξε» το διαδίκτυο το βίντεο της τελετής

13:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θριάσιο: 50 Ρομά επιχείρησαν να... σπάσουν το νοσοκομείο - Αιτία η σειρά προτεραιότητας στον αξονικό τομογράφο

20:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό πλησιάζει την χώρα μας - Πού αναμένονται βροχές τα επόμενα 24ωρα

09:49LIFESTYLE

Εκνευρίστηκε επί σκηνής ο Νίκος Οικονομόπουλος: «Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω» -Πέταξε τα ακουστικά του

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο που διέρρευσε από το Ιράν δείχνει την πραγματικότητα στην κηδεια του Χαμενεΐ

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Εκπαιδευόμενη πιλότος προσγείωσε μόνη της αεροσκάφος, αφού ο εκπαιδευτής αυτοκτόνησε την στιγμή που πετούσαν

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την Ινδία: Αυτοκίνητο γλιστράει και πέφτει σε φαράγγι

12:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Δεν στοιχειοθετείται ότι η σεξουαλική πράξη μέσα στο ΑΤ Ομονοίας τελέστηκε χωρίς τη συναίνεση της καταγγέλλουσας»: Αθώωση των 3 αστυνομικών για τον ομαδικό βιασμό προτείνει ο εισαγγελέας

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν είναι ώρα για γλυκά»: Η Ζωή τα έβαλε με τον Ξανθόπουλο γιατί πήγε… κεράσματα για τη γιορτή του στη Θεσμών και Διαφάνειας

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δραματική τροπή στο Αίγιο: Πιθανότατα σκότωσε τον γιό της και αυτοκτόνησε - Κανένα στοιχείο κατά του Ιταλού

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ίλιον – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: «Στον αέρα πυροβολήσαμε» λένε οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ - Εξετάζεται αν ήταν ευθεία βολή, εντοπίστηκε όπλο ρέπλικα

14:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Estee Lauder Hellas: Εκτόξευση κερδών, αλλά με μισθούς κάτω από τον κατώτατο για τους εργαζόμενους

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εφιαλτική πρόβλεψη ειδικού για το El Nino - «Το φετινό θα μείνει στην Ιστορία»

12:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τι σημαίνει η χειρονομία «Χ» που έκανε ο προπονητής της Αιγύπτου

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο: Αποκαλυπτική περιήγηση στο ιδιωτικό νησί - κολαστήριο του Έπσταϊν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ