Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 8 Ιουλίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμυλο Λάρισας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
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