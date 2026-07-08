Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά σε ώρα καταδίωξης κι ο οδηγός αρνούνταν να βγει

Snapshot Στη Θεσσαλονίκη, αυτοκίνητο που οδηγούσε 40χρονος στον Δενδροπόταμο πήρε φωτιά κατά τη διάρκεια καταδίωξης από την αστυνομία.

Ο οδηγός, υπήκοος Αρμενίας, επιτάχυνε και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να ακινητοποιηθεί και να πάρει φωτιά.

Ο 40χρονος αρνιόταν να βγει από το αυτοκίνητο και χρειάστηκε η συνδρομή επιπλέον αστυνομικών για τον απεγκλωβισμό του, ενώ αντιστάθηκε κατά τη σύλληψη.

Στο σημείο βρέθηκαν δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, τις οποίες φέρεται να είχε πετάξει νωρίτερα, και ο οδηγός δεν διέθετε άδεια οδήγησης.

Του επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 7.325 ευρώ, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Ένα πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια καταδίωξης, όταν ξέσπασε φωτιά στη μηχανή αυτοκινήτου που οδηγούσε 40χρονος στον Δενδροπόταμο.

Ο οδηγός κινείτο με μεγάλη ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο της Αστυνομίας. Σύμφωνα με τις Αρχές για το περιστατικό της καταδίωξης, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν το όχημα που οδηγούσε ο 40χρονος υπήκοος Αρμενίας, στη Θεσσαλονίκη.

Ο οδηγός, στην προσπάθειά του να αποφύγει τον έλεγχο, επιτάχυνε και κινήθηκε με επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο και να ξεσπάσει φωτιά στη μηχανή.

Ο οδηγός δεν έβγαινε από το αυτοκίνητο και χρειάστηκε η συνδρομή επιπλέον αστυνομικών για τον απεγκλωβισμό του. Κατά τη σύλληψή του αντιστάθηκε, ενώ στο σημείο βρέθηκαν δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, τις οποίες φέρεται να είχε πετάξει έξω νωρίτερα.

Η φωτιά έσβησε από την Πυροσβεστική. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο 40χρονος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 7.325 ευρώ για παραβάσεις του ΚΟΚ.

Όταν μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα, ο ίδιος φαίνεται πως ένιωσε αδιαθεσία και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται. Σχηματίστηκε δικογραφία κι αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.