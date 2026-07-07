Εύβοια: Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας- Δάγκωσε το αυτί του συντρόφου της σε καυγά

Snapshot Στην περιοχή της Καρύστου σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ ζευγαριού μέσα στο σπίτι τους.

Η γυναίκα δάγκωσε το αυτί του συντρόφου της, προκαλώντας ισχυρό πόνο, αιμορραγία και τραυματισμό.

Οι ακριβείς λόγοι και συνθήκες που οδήγησαν στη βίαιη συμπεριφορά δεν έχουν διευκρινιστεί.

Το θύμα αποχώρησε από το σπίτι και έλαβε ιατρική φροντίδα σε ιδιωτικό ιατρείο για τον τραυματισμό του.

Ο γιατρός προχώρησε σε καθαρισμό και περιποίηση του τραύματος για την αποφυγή μόλυνσης. Snapshot powered by AI

Ένα βίαιο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε τα τελευταία εικοσιτετράωρα στην περιοχή της Καρύστου. Πρωταγωνιστές του περιστατικού ήταν ένα ζευγάρι, το οποίο ενεπλάκη σε έναν ιδιαίτερα έντονο λεκτικό διαπληκτισμό μέσα στην ίδια τους την κατοικία.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, η αρχική διαφωνία, οι λόγοι της οποίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί, δεν άργησε να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Κατά τη διάρκεια της λογομαχίας, τα πνεύματα οξύνθηκαν επικίνδυνα με την ένταση να κλιμακώνεται απότομα όταν η γυναίκα αποφάσισε να προχωρήσει σε σωματική βία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ένταση κορυφώθηκε όταν η γυναίκα πλησίασε τον άνδρα και του δάγκωσε το αυτί με δύναμη. Η συγκεκριμένη κίνηση είχε ως αποτέλεσμα να του προκαλέσει ισχυρό πόνο, αιμορραγία και έναν αρκετά επώδυνο τραυματισμό στο σημείο. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η κατάσταση εκτροχιάστηκε σε αυτόν τον βαθμό δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως από τους εμπλεκόμενους.

Το θύμα, αδυνατώντας να διαχειριστεί την κατάσταση και φέροντας εμφανή τα σημάδια από την επίθεση αποχώρησε εσπευσμένα από το σπίτι. Ο άνδρας μετέβη σε ιδιωτικό ιατρείο και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο γιατρός προχώρησε στον προσεκτικό καθαρισμό και την περιποίηση του τραύματος στο αυτί, λαμβάνοντας τα ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος πιθανής μόλυνσης.

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