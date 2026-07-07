Συναγερμός στον Άλιμο για την εξαφάνιση 15χρονου

«Ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Συναγερμός στον Άλιμο για την εξαφάνιση 15χρονου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στις 05/07/2026 εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στον Άλιμο ο 15χρονος Αρμανίκ (Βαγγέλης) Ντ.
  • Η εξαφάνιση δημοσιοποιήθηκε από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κατόπιν εισαγγελικής εντολής λόγω πιθανής επικινδυνότητας για τη ζωή του.
  • Ο Αρμανίκ έχει ύψος 1,80 μ., βάρος 70 κιλά, μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.
  • Δεν είναι γνωστό τι φορούσε τη μέρα της εξαφάνισης.
  • Όποιος έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ή τα αστυνομικά τμήματα μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής 116000 ή της εφαρμογής Missing Alert.
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Στις 05/07/2026 στις 02:15 το πρωί εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στην περιοχή του Αλίμου ο Αρμανίκ (Βαγγέλης) Ντ., 15 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 07/07/2026, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αρμανίκ (Βαγγέλης) Ντ. έχει ύψος 1,80 μ., είναι 70 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

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Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple

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