Χανιά: Τη χτύπησε και την απείλησε μπροστά στο ανήλικο παιδί τους – Χειροπέδες σε 28χρονο

Snapshot Ένας 28χρονος συνελήφθη στα Χανιά για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 28χρονος φέρεται να απείλησε και να χτύπησε τη 25χρονη σύντροφό του μπροστά στο 6χρονο παιδί τους.

Η 25χρονη υπέστη μώλωπες και αμυχές από τις επιθέσεις στις 6 και 8 Ιουλίου.

Ο δράστης θα παραπεμφθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Ενδοοικογενειακό επεισόδιο καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης στα Χανιά, για το οποίο συνελήφθη ένας 28χρονος.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο 28χρονος φέρεται τόσο στις 6 Ιουλίου όσο και στις 8 να απείλησε αλλά και να επιτέθηκε στην 25χρονη σύντροφό του μπροστά στο 6χρονο παιδί τους, προκαλώντας της μώλωπες και αμυχές.

Ο 28χρονος θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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