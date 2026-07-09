Χανιά: Τη χτύπησε και την απείλησε μπροστά στο ανήλικο παιδί τους – Χειροπέδες σε 28χρονο
Ο 28χρονος θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ένας 28χρονος συνελήφθη στα Χανιά για ενδοοικογενειακή βία.
- Ο 28χρονος φέρεται να απείλησε και να χτύπησε τη 25χρονη σύντροφό του μπροστά στο 6χρονο παιδί τους.
- Η 25χρονη υπέστη μώλωπες και αμυχές από τις επιθέσεις στις 6 και 8 Ιουλίου.
- Ο δράστης θα παραπεμφθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ενδοοικογενειακό επεισόδιο καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης στα Χανιά, για το οποίο συνελήφθη ένας 28χρονος.
Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο 28χρονος φέρεται τόσο στις 6 Ιουλίου όσο και στις 8 να απείλησε αλλά και να επιτέθηκε στην 25χρονη σύντροφό του μπροστά στο 6χρονο παιδί τους, προκαλώντας της μώλωπες και αμυχές.
Ο 28χρονος θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή