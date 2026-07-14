Πέθανε ο μουσικός Γιώργος Λαγογιάννης σε ηλικία 48 ετών

Snapshot Ο μουσικός Γιώργος Λαγογιάννης πέθανε σε ηλικία 48 ετών, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ήταν μέλος του συγκροτήματος The Peppers Beatles Tribute Band, το οποίο ανακοίνωσε τον θάνατό του στις 13 Ιουλίου.

Η κηδεία και ο αποχαιρετισμός θα πραγματοποιηθούν στη Ριτσώνα την Πέμπτη 16 Ιουλίου.

Τα μέλη της μπάντας τόνισαν τη σημαντική συμβολή του Λαγογιάννη στη μουσική και την αγάπη του για τους Beatles.

Ο Γιώργος Λαγογιάννης χαρακτηρίστηκε για το ταλέντο του, το πάθος του και την καλοσύνη του από συνεργάτες και φίλους. Snapshot powered by AI

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του μουσικού Γιώργου Λαγογιάννη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 48 ετών.

Η απώλειά του έγινε γνωστή τη Δευτέρα 13 Ιουλίου μέσα από σχετική ανάρτηση του συγκροτήματος The Peppers Beatles Tribute Band, στο οποίο ο εκλιπών υπήρξε μέλος. Όπως διευκρινίζεται στην ίδια δημοσίευση, ο αποχαιρετισμός από συγγενείς, φίλους και συνεργάτες θα πραγματοποιηθεί στη Ριτσώνα την Πέμπτη 16 Ιουλίου.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά τους, τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Γιώργο μας, Λαγέ μας, σε ευχαριστούμε για όλα. Αυτό το συγκρότημα δεν θα είχε υπάρξει ποτέ χωρίς την αγάπη σου και τις γνώσεις σου για τους Beatles, μας έμαθες τόσα πολλά... Το ταλέντο σου, το μοναδικό σου "αυτί", το πάθος στην ερμηνεία τόσο στα πλήκτρα όσο και στα φωνητικά αφήνουν δυσαναπλήρωτο κενό, όχι μόνο στη μικρή μας tribute band, αλλά συνολικά στη μουσική σκηνή της Αθήνας, όπως μαρτυρούν οι αποχαιρετισμοί τόσων σπουδαίων μουσικών και συγκροτημάτων σήμερα. Πάνω από όλα σε ευχαριστούμε για το απίστευτο χιούμορ και την καλοσύνη σου. Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Λαγογιάννη στη Ριτσώνα, την Πέμπτη 16/7 στις 13.30».

Ο Γιώργος Λαγογιάννης συνδέθηκε με συγκροτήματα όπως οι Blues Cargo, The Bet και WHY NOT, ενώ ιδιαίτερη θέση στην πορεία του είχε η συμμετοχή του στους The Peppers Beatles Tribute Band, ένα μουσικό σχήμα που τίμησε και διατήρησε ζωντανή την κληρονομιά των Beatles στην Ελλάδα.