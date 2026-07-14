Πάτρα: 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Είχε καταναλώσει αλκοόλ

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια 14χρονη, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε περιοχή της Κάτω Αχαΐα.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας και σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της μητέρας της ανήλικης.

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