Πάτρα: 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Είχε καταναλώσει αλκοόλ
Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της μητέρας της ανήλικης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια 14χρονη, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε περιοχή της Κάτω Αχαΐα.
Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας και σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της μητέρας της ανήλικης.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:32 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Live: Γαλλία - Ισπανία 0-2: Ξεκάθαρο προβάδισμα με το γκολ του Πόρο
22:12 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Κλήρωση Τζόκερ (14/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν
17:34 ∙ LIFESTYLE
«Μια γυναίκα»: Η Δανάη Παππά έρχεται με έναν ρόλο-πρόκληση
21:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ