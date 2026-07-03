Χαλάνδρι: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 17χρονος που έπεσε από το μπαλκόνι; Τι εξετάζουν οι αρχές

Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 17χρονος που έπεσε τα ξημερώματα της Παρασκευής από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι

Newsbomb

Χαλάνδρι: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 17χρονος που έπεσε από το μπαλκόνι; Τι εξετάζουν οι αρχές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 17χρονος Βρετανός τουρίστας που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι νοσηλεύεται κλινικά νεκρός.
  • Η πτώση σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ατυχήματος και πιθανή επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.
  • Συνελήφθη 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου που φέρεται να πούλησε αλκοόλ στους ανήλικους μετά από επίδειξη πλαστού διπλώματος οδήγησης.
  • Σε βάρος του 37χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί πώλησης καπνικών και αλκοόλ σε ανηλίκους.
  • Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
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Κλινικά νεκρός νοσηλεύεται ο 17χρονος Βρετανός τουρίστας, ο οποίος τραυματίστηκε βαρύτατα τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/7), ύστερα από πτώση από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5:00 το πρωί στην οδό Σουρή, όταν ο ανήλικος, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του δωματίου όπου διέμενε. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, εξετάζεται κυρίως το ενδεχόμενο ατυχήματος, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι ο 17χρονος ενδέχεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Αμέσως μετά την πτώση του, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον σοβαρά τραυματισμένο ανήλικο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γιατροί διαπίστωσαν πως είναι κλινικά νεκρός.

Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να πούλησε αλκοολούχα ποτά στον 17χρονο και σε έναν φίλο του, αφού προηγουμένως οι δύο ανήλικοι του επέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τη διάθεση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανηλίκους.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

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