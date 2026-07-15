Κίνηση τώρα: «Κόλαση» από νωρίς σε Κηφισό και κέντρο, καθυστερήσεις σε Πειραιά, Κηφισίας, Μεσογείων

Μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό, προβλήματα από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (15/07) σε Αττική Οδό και Λεωφόρο Αθηνών

Newsbomb

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» από νωρίς σε Κηφισό και κέντρο, καθυστερήσεις σε Πειραιά, Κηφισίας, Μεσογείων
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
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Η μέρα στην Αθήνα ξεκινά με… χαμηλές ταχύτητες και πολλή υπομονή. Βάλτε τον καφέ ή το τσάι δίπλα σας, δυναμώστε το ραδιόφωνο και «οπλιστείτε» με ψυχραιμία, γιατί η κίνηση έχει ήδη εμφανιστεί στους δρόμους της Αττικής.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται, για άλλη μία ημέρα, στον Κηφισό, όπου καταγράφεται αυξημένο μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα.

Οι οδηγοί κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες, κυρίως στο τμήμα από το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο «κόκκινο» είναι και η Λεωφόρος Αθηνών, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια του Ασπροπύργου.

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Προβλήματα καταγράφονται, επίσης, σε Κηφισίας και Μεσογείων.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Αλίμου – Κατεχάκη.

Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση διαπιστώνεται στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και την άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου η κίνηση αυξάνεται σταδιακά αλλά και στην Αττική Οδό.

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