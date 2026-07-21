Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Ιουλίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Ιουλίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: "Πρίκα" 23 δισ. ευρώ σε 13 Περιφέρειες

Ελεύθερος Τύπος: Οι 4+1 αλλαγές στις συντάξεις χηρείας

Η Καθημερινή: Η "τέλεια καταιγίδα" στην αγορά ενέργειας

Τα Νέα: Τι σας συμφέρει

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου

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