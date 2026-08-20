Ανησυχητικά στοιχεία για την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους – 10 νοσηλείες σε μια εβδομάδα

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους. Μέσα σε μία εβδομάδα, 10 παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Κρήτης μετά από υπερβολική κατανάλωση.

Κατά το εορταστικό διήμερο του Δεκαπενταύγουστου, το ΕΚΑΒ φέρεται να δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για περιστατικά μέθης σε διάφορες περιοχές της Κρήτης.

Δεν αποκλείεται αρκετοί νέοι να έλαβαν ιατρική βοήθεια σε ιδιωτικές δομές ή να επέστρεψαν στα καταλύματα, χωρίς να κληθεί ασθενοφόρο.

Τα στοιχεία

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 περίπου 600 ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης. «Θα βρουν κάποιον γνωστό που να τον ξέρουν, που να είναι 18, και θα πάει να τους πάρει αυτός ποτά».

Παρά το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους, τα περιστατικά μέθης και οι νοσηλείες δείχνουν αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.