Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο 16χρονοι έπειτα από ατύχημα σε θαλάσσια παιδική χαρά

Snapshot Δύο 16χρονοι τραυματίστηκαν σε σύγκρουση στη θαλάσσια παιδική χαρά στην παραλία «Ποταμού» στην Επανομή.

Ο ένας από τους δύο έφηβους ένιωσε αδιαθεσία και πόνο στο κεφάλι μετά το ατύχημα.

Οι δύο νεαροί εξετάστηκαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.

Μετά τις ιατρικές εξετάσεις, οι 16χρονοι αποχώρησαν συνοδευόμενοι από τους γονείς τους.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ν. Μηχανιώνας. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν δύο 16χρονοι οι οποίοι τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα στη θαλάσσια παιδική χαρά της παραλίας «Ποταμού», στην Επανομή του δήμου Θερμαϊκού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή οι δύο νεαροί ενώ έπαιζαν στη θαλάσσια παιδική χαρά συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα ο ένας να αισθανθεί αδιαθεσία και πόνους στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, αφού εξετάστηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που προσήλθε στο σημείο, μεταφέρθηκε μαζί με τον έτερο 16χρονο, στο νοσοκομείο. Μετά την διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, οι 16χρονοι εξήλθαν συνοδευόμενοι από τους γονείς τους.

Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ν. Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.