Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Αύριο τα μάτια στον ουρανό για το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου»

Snapshot Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος κορυφώνεται στις 28 Αυγούστου τα ξημερώματα, συνοδευόμενη από μια βαθιά μερική έκλειψη Σελήνης ορατή στην Ελλάδα.

Το φεγγάρι ονομάζεται «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» από παραδοσιακή ονομασία των λαών της Βόρειας Αμερικής που σχετίζεται με την εποχή αλίευσης του οξύρρυγχου.

Το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε όλη την Ελλάδα, με 61 από αυτούς να έχουν οργανωμένες δράσεις.

Στην Αθήνα, σημαντικοί πολιτιστικοί χώροι όπως το Μουσείο Ακρόπολης και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου.

Η ονομασία της Πανσελήνου σχετίζεται με εποχικές δραστηριότητες των κοινοτήτων και όχι με αστρονομικά χαρακτηριστικά της Σελήνης. Snapshot powered by AI

Η τελευταία πανσέληνος του καλοκαιριού έρχεται την Παρασκευή 28 Αυγούστου, προσφέροντας ένα ξεχωριστό ουράνιο θέαμα. Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος, γνωστή διεθνώς ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» (Sturgeon Moon), θα συνοδευτεί φέτος από μια βαθιά μερική έκλειψη Σελήνης, που θα είναι ορατή και από την Ελλάδα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος δίνει και φέτος την αφορμή για τον καθιερωμένο εορτασμό του Υπουργείου Πολιτισμού, με 126 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και ιστορικούς τόπους σε όλη την Ελλάδα να υποδέχονται το κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Σε 61 από αυτούς θα πραγματοποιηθούν οργανωμένες εκδηλώσεις, ενώ άλλοι 65 θα παραμείνουν ανοιχτοί χωρίς εισιτήριο.

Τι ώρα θα κορυφωθεί η Πανσέληνος

Στις 28 Αυγούστου, τα ξημερώματα, και συγκεκριμένα στις 00:18 ώρα Ελλάδας, οι λάτρεις του διαστήματος θα μπορούν να δουν την πανσέληνο του Αυγούστου ή αλλιώς την «πανσέληνο του Οξύρρυγχου».

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου»

Το όνομα Sturgeon Moon δεν αποτελεί επίσημη αστρονομική ονομασία. Πρόκειται για μια παραδοσιακή ονομασία που συνδέεται με λαούς της Βόρειας Αμερικής και την εποχή του χρόνου κατά την οποία ο οξύρρυγχος των Μεγάλων Λιμνών και της λίμνης Champlain μπορούσε να αλιευθεί σε μεγαλύτερη αφθονία.

Ο οξύρρυγχος είναι ένα μεγάλο ψάρι του γλυκού νερού, με ιδιαίτερα μακρά ιστορία στον πλανήτη. Μάλιστα, ορισμένα είδη μπορούν να ζήσουν για πολλές δεκαετίες, ενώ ο πληθυσμός τους μειώθηκε σημαντικά εξαιτίας της υπεραλίευσης, της ρύπανσης και της καταστροφής των φυσικών τους οικοτόπων.

Η ονομασία της Πανσελήνου, όπως και πολλά από τα παραδοσιακά ονόματα των φεγγαριών, συνδέεται επομένως περισσότερο με τις εποχικές δραστηριότητες και τις συνθήκες ζωής των κοινοτήτων που τα χρησιμοποιούσαν παρά με κάποιο χαρακτηριστικό της ίδιας της Σελήνης.

Η Πανσέληνος του Αυγούστου στην Αθήνα

Η φετινή Πανσέληνος αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον και λόγω των δράσεων που έχουν προγραμματιστεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην Αθήνα, μεταξύ άλλων, το Μουσείο Ακρόπολης, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Νομισματικό Μουσείο, το Ιερό της Αφροδίτης στο Χαϊδάρι και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προσφέρουν διαφορετικές επιλογές για τη βραδιά.

Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για να κοιτάξει κανείς τον ουρανό, αλλά και για μια διαφορετική βραδινή έξοδο σε χώρους πολιτισμού.

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