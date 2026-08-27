Κολυδάς: Το «αντίο» στο Star Channel - Τι λέει για το επόμενο επαγγελματικό του βήμα

Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το Star Channel ανακοίνωσε ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς, κλείνοντας έναν σημαντικό κύκλο της επαγγελματικής του πορείας.

Ο Θοδωρής Κολυδάς εκφράζει τις ευχαριστίες του στη διοίκηση και τους ανθρώπους του τηλεοπτικού σταθμού για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία που είχαν όλα αυτά τα χρόνια, γνωστοποιώντας ότι αυτή ολοκληρώνεται στο τέλος Αυγούστου.

«Ευχαριστώ το STAR και όλους τους ανθρώπους του για την εμπιστοσύνη και την πολύχρονη συνεργασία μας η οποία ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου, κλείνοντας έναν σημαντικό κύκλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος, πάντως, έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας.

«Από την πλευρά μου, συνεχίζω την πορεία που έχω χαράξει όλα αυτά τα χρόνια, με σταθερό προσανατολισμό στην έγκυρη ενημέρωση και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και στις συνεργασίες μου με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η αποχώρηση του μετεωρολόγου από το Star σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας μακράς και πολυετούς συνεργασίας, κατά την οποία είχε σταθερή παρουσία στην ενημέρωση του κοινού για την εξέλιξη του καιρού.

Η ανάρτηση

Ευχαριστώ το STAR και όλους τους ανθρώπους του για την εμπιστοσύνη και την πολύχρονη συνεργασία μας η οποία ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου, κλείνοντας έναν σημαντικό κύκλο. Από την πλευρά μου, συνεχίζω την πορεία που έχω χαράξει όλα αυτά τα χρόνια, με σταθερό προσανατολισμό στην έγκυρη ενημέρωση και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και στις συνεργασίες μου με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

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