Χαλκιδική: Φωτιά σε δασική έκταση στα Ανοιξιάτικα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου 2026.

Ο Δήμος Αριστοτέλη παρείχε υδροφόρες για τη στήριξη της πυροσβεστικής επιχείρησης.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ξεκίνησε άμεσα μετά την ενημέρωση στις 15:45. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου 2026 σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να κινητοποιούνται για την κατάσβεσή της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 15:45 και άμεσα ξεκίνησε η κινητοποίηση των δυνάμεων.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν 42 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Αριστοτέλη, ο οποίος κινητοποιήθηκε για την παροχή υδροφόρων προς ενίσχυση των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.