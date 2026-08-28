Ανατροπή αυτοκινήτου έξω από τη Λάρισα – Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

Στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας μεταφέρθηκαν νωρίς το βράδυ της Παρασκευής (28/08) δύο γυναίκες έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε έξω από τη Λάρισα.

Το συμβάν έλαβε χώρα στο δρόμο Λάρισας – Τρικάλων, λίγο πριν από τη διασταύρωση για Ραχούλα, όταν υπό συνθήκες που διερευνούν οι Αρχές, το όχημα που επέβαιναν οι δύο γυναίκες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Από το αυτοκίνητο ανασύρθηκαν τραυματισμένες και οι δύο επιβαίνουσες και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.