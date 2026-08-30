Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία

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Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 17:00 της Κυριακής (30/08) σε δασική έκταση στην περιοχή του Μαρκόπουλου Ωρωπού.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε άμεσα και στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ, από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικίες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Λίγο μετά τις 17:30, ήχησε μήνυμα από το «112» στα κινητά των κατοίκων κι όσων βρίσκονται εκεί με την οδηγία να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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