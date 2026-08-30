Φωτιά τώρα σε δάσος στη Λάιστα Ιωαννίνων
Kινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής (30/08) σε δάσος στη Λάιστα Ιωαννίνων.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:30.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:15 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 1-2: Ο Πέλκας έδειξε τον δρόμο της ανατροπής!
21:32 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Νορβηγία: Στις 9 Σεπτεμβρίου η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ
14:09 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω
16:23 ∙ WHAT THE FACT