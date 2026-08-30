Φωτιά τώρα σε δάσος στη Λάιστα Ιωαννίνων

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής (30/08) σε δάσος στη Λάιστα Ιωαννίνων.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:30.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.