Παναγιώτης-Ραφαήλ: «Μην δίνετε χρήματα σε όσους επικαλούνται το όνομά του», καταγγέλλει η οικογένεια

Snapshot Η οικογένεια του Παναγιώτη-Ραφαήλ καταγγέλλει άνδρα που ζητά χρήματα στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιώντας το όνομά του παιδιού.

Δεν υπάρχει σε εξέλιξη κανένας έρανος για τον Παναγιώτη-Ραφαήλ και η οικογένεια δεν έχει δώσει άδεια για συγκέντρωση χρημάτων.

Ο μικρός είναι καλά στην υγεία του και δεν προγραμματίζεται καμία χειρουργική επέμβαση που να απαιτεί οικονομική ενίσχυση.

Η οικογένεια καλεί τους πολίτες να μην δίνουν χρήματα σε όσους επικαλούνται το όνομα του Παναγιώτη-Ραφαήλ και να την ενημερώνουν για τέτοια περιστατικά.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί αρκετές αναφορές από πολίτες στη Θεσσαλονίκη για τη συγκεκριμένη απάτη. Snapshot powered by AI

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε η οικογένεια του μικρού Παναγιώτη-Ραφαήλ, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια είχε συγκινήσει ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Με ανάρτησή της στα social media, η οικογένεια ενημερώνει ότι άγνωστος άνδρας φέρεται να επισκέπτεται καταστήματα και καφετέριες στη Θεσσαλονίκη και να ζητά χρήματα, χρησιμοποιώντας το όνομα του παιδιού.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, ο άνδρας υποστηρίζει ότι ο Παναγιώτης-Ραφαήλ χρειάζεται νέα χειρουργική επέμβαση και πως για τον λόγο αυτό συγκεντρώνει οικονομική βοήθεια.

Η οικογένεια, ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κανένας έρανος για τον Παναγιώτη-Ραφαήλ, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει πως δεν έχει δώσει σε κανέναν την άδεια να συγκεντρώνει χρήματα για λογαριασμό του.

Όπως επισημαίνει, ο μικρός είναι καλά στην υγεία του και δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη επέμβαση για την οποία να απαιτείται οικονομική ενίσχυση.

Η ανάρτηση της οικογένειας

«Το όνομα ενός παιδιού και η αγάπη του κόσμου δεν μπορούν να γίνονται μέσο εκμετάλλευσης», αναφέρει χαρακτηριστικά η οικογένεια, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

«Αν κάποιος σας προσεγγίσει ζητώντας χρήματα για τον Παναγιώτη-Ραφαήλ, μην δώσετε χρήματα και ενημερώστε μας», σημειώνει στην ανακοίνωσή της.

Μάλιστα, όπως αναφέρει, τις τελευταίες ημέρες έχει λάβει αρκετά μηνύματα από πολίτες στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι την ενημέρωσαν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.