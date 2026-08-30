Μηχανική βλάβη σε ιστιοφόρο ανοιχτά της Ρόδου – Περιπέτεια στη θάλασσα για τρεις αλλοδαπούς

Μηχανική βλάβη υπέστη ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, στο οποίο επιβαίνουν τρεις αλλοδαποί, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 13 ναυτικά μίλια από τη Ρόδο.

Το ιστιοφόρο ρυμουλκείται από ρυμουλκό σκάφος, συνοδεία περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος και ναυαγοσωστικού σκάφους, με προορισμό το λιμάνι της Ρόδου.

Στην περιοχή επικρατούν άνεμοι δυτικοί, εντάσεως 5 μποφόρ.