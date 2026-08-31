Αθανάσιος Τζογάνης: Η συγκινητική ιστορία του ιδιοκτήτη γραφείου τελετών κι οδηγού του πρώην ΑΓΕΕΘΑ

Ο στρατιώτης που υπηρέτησε ως οδηγός του Τζογάνη ανέλαβε συγκινημένος την οργάνωση της κηδείας του όντας σήμερα ιδιοκτήτης γραφείου τελετών

Μιχάλης Παπαδάκος

Αθανάσιος Τζογάνης: Η συγκινητική ιστορία του ιδιοκτήτη γραφείου τελετών κι οδηγού του πρώην ΑΓΕΕΘΑ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Αθανάσιος Τζογάνης, πέθανε σε ηλικία 87 ετών, προκαλώντας θλίψη στους οικείους και συνεργάτες του.
  • Ο στρατιώτης που υπηρέτησε ως οδηγός του Τζογάνη ανέλαβε συγκινημένος την οργάνωση της κηδείας του.
  • Ο Αθανάσιος Τζογάνης υπηρέτησε ως πτέραρχος και κατείχε σημαντικές θέσεις, μεταξύ των οποίων αρχηγός ΓΕΑ (1993-1996) και αρχηγός ΓΕΕΘΑ (1996-1999).
  • Ήταν υπασπιστής του Ανδρέα Παπανδρέου και είχε σημαντική εμπειρία πτήσεων με πάνω από 7.000 ώρες σε διάφορα αεροσκάφη.
  • Ο Τζογάνης ήταν Αρχηγός ΓΕΕΘΑ κατά την κρίση των Ιμίων και υπηρέτησε σε κρίσιμες θέσεις του επιτελείου μέχρι το 1999.
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Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Αθανάσιος Τζογάνης, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του, αλλά και όσους είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του.

Ένας εξ αυτών, ήταν κι ένας άνδρας, ο οποίος κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, εκτελούσε χρέη οδηγού του ΑΓΕΕΘΑ. Η ιστορία που εξιστορεί ο κουνιάδος του εκλιπόντος, και αφορά στον Αθανάσιο Τζογάνη και τον στρατεύσιμο οδηγό, είναι συγκλονιστική.

Όπως έγραψε στα social media ο Μανώλης Γκαζής, ο οδηγός του Αθανάσιου Τζογάνη, ήταν ο άνθρωπος που διατηρεί γραφείο τελετών στο οποίο απευθύνθηκε η οικογένεια του εκλιπόντος για να αναλάβει την κηδεία του.

Στο άκουσμα του ονόματος του εκλιπόντος, ο επαγγελματίας έμεινε εμβρόντητος. Με λυγμούς και αναφιλητά είπε στη σύζυγο του πρώην ΑΓΕΕΘΑ ότι «εγώ τον έπαιρνα κάθε μέρα από το σπίτι σας για το ΓΕΕΘΑ, εγώ θα τον οδηγήσω και στην τελευταία του κατοικία...».

Η συγκινητική ανάρτηση του Μανώλη Γκαζή

«Ένας φαντάρος οδηγός υπηρεσιακού, αφηγείται. Το πρόβλημα της κηδείας, σε ποια εκκλησία, σε ποιο κοιμητήριο κλπ, βασάνισε τη γυναίκα και τις κόρες του επίτιμου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Θανάση Τζογάνη, μετά τον θάνατό του.

Ένας ντόπιος φίλος από την Κερατέα - όπου και το σπίτι τους- τους σύστησε ένα καλό Γραφείο Τελετών στην περιοχή τους.

Η γυναίκα του Θανάση, η αδελφή μας η Ρένα, τηλεφωνεί στον ιδιοκτήτη του Γραφείου.

Ακούγοντας αυτός για ποιον νεκρό πρόκειται, ξεσπά σε λυγμούς.

-Πέθανε ο Αρχηγός μας; τι μου λέτε τώρα.

Ανάμεσα σε αναφιλητά διηγείται στη Ρένα πως όταν υπηρετούσε στον Στρατό, του είχε ανατεθεί να οδηγεί το αυτοκίνητο του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ του Θανάση Τζογάνη.

-Τον έπαιρνα από το σπίτι σας στο Χαλάνδρι για το Επιτελείο και το βράδυ τον γύριζα πίσω. Ευγενικός, φιλικός σε μένα αλλά και σε όλους. Χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο αυστηρά και μόνο για υπηρεσιακούς λόγους.

Όταν αποστρατεύθηκε, παρέμεινα οδηγός του νέου Αρχηγού. Τι να σας πω, η μέρα με τη νύχτα.

Αυτός ήταν ο Αρχηγός μας και φίλος μας. Και τώρα εγώ ο ίδιος θα τον οδηγήσω στην τελευταία του κατοικία.

Αναφιλητά.

Κάποτε μια σύμπτωση, μια μικρή λεπτομέρεια, φωτίζει ένα χαρακτήρα πολύ περισσότερο από 10 βιογραφίες».

Ποιος ήταν ο Αθανάσιος Τζογάνης

Ο Αθανάσιος Τζογάνης ήταν πτέραρχος εν αποστρατεία της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, υπασπιστής του Ανδρέα Παπανδρέου (όταν εκτός από πρωθυπουργός ήταν ταυτόχρονα και υπουργός Εθνικής Άμυνας), αρχηγός ΓΕΑ (1993 - 1996) και αρχηγός ΓΕΕΘΑ (1996 - 1999).

Γεννήθηκε το 1939 στη Σκουρτού Αιτωλοακαρνανίας. Το 1962 αποφοίτησε πρώτος στην τάξη του από την τότε Σχολή Αεροπορίας (σημερινή Σχολή Ικάρων). Πέταξε με Τ-33, F-84F, F/RF-84F, C-130, G-159, Noratlas και Α-7H, και συμπλήρωσε πάνω από 7.000 ώρες πτήσης.

Επίσης υπηρέτησε σε κρίσιμες θέσεις Επιτελείων και προσωπικού. Μεταξύ άλλων διετέλεσε υπασπιστής του Ανδρέα Παπανδρέου (1982 - 1983) και διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού (B4) του ΓΕΑ (1985 - 1987).

Ο Αθανάσιος Τζογάνης διετέλεσε αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας (1989 - 1990) και τελικά έγινε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου στις 17 Δεκεμβρίου 1993. Κατείχε το αξίωμα μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου του 1996, όταν διορίστηκε στη θέση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, θέση που κατείχε μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 1999.

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