Κομοτηνή: Τούρκοι μοτοσικλετιστές με σημαίες και εμβατήρια έκαναν το σήμα των «Γκρίζων Λύκων»

Snapshot Επτά Τούρκοι μοτοσικλετιστές διέσχισαν την Κομοτηνή με τουρκικές σημαίες και οθωμανικά εμβατήρια, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Οι μοτοσικλετιστές σχημάτισαν το σήμα των «Γκρίζων Λύκων» και επισκέφτηκαν το κτίριο της «Τουρκικής Νεολαίας», παρά την παράνομη λειτουργία της.

Η Αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή και έλεγχο των μοτοσικλετιστών, αλλά δεν διαπιστώθηκε αξιόποινη πράξη και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι μοτοσικλετιστές δήλωσαν ότι είναι μέλη συλλόγου της Κωνσταντινούπολης και ισχυρίστηκαν ότι δεν προκάλεσαν πρόβλημα στην Ελλάδα, επιρρίπτοντας ευθύνη σε Έλληνα οδηγό.

Το επεισόδιο σχολιάστηκε ως ένδειξη των εντάσεων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με αιτήματα για αυστηρότερη αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών. Snapshot powered by AI

Μεγάλη αναστάτωση προκαλέσαν επτά Τούρκοι μοτοσικλετιστές στην Κομοτηνή, οι οποίοι διέσχισαν την πόλη έχοντας αναρτημένες τουρκικές σημαίες και αναπαράγοντας σε υψηλή ένταση τουρκικά-οθωμανικά εμβατήρια.

Σε βίντεο, μάλιστα, που αναρτήθηκε στο Facebook ένας από τους αναβάτες φέρεται να σχημάτισε με το χέρι του το χαρακτηριστικό σύμβολο που παραπέμπει στους «Γκρίζους Λύκους», όταν πολίτης σταμάτησε σε φωτεινό σηματοδότη για να του μιλήσει.

«Διέσχισαν την πόλη και είχαν στη διαπασών εμβατήριο του τουρκικού στρατού»

Ο Παράσχος Ανδρούτσος κάτοικος της Κομοτηνής σε δηλώσεις του περιέγραψε το περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 28 Αυγούστου.

«Οι Τούρκοι με τις μοτοσικλέτες διέσχισαν ολόκληρη την πόλη και είχαν στη διαπασών με κάτι ηχεία πάνω σε μια μοτοσυκλέτα εμβατήριο του τουρκικού στρατού. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Κάλεσα αμέσως την Αστυνομία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδρούτσος ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές καταγγέλλοντας την προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων μοτοσυκλετιστών. Πράγματι, αστυνομικοί της Κρατικής Ασφάλειας έσπευσαν να εντοπίσουν τους μοτοσικλετιστές προκειμένου να διακόψουν την προκλητική τους πορεία και στη συνέχεια προχώρησαν στην προσαγωγή τους και μετά τον εξονυχιστικό έλεγχο που διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, διαπιστώθηκε ότι όλα ήταν νόμιμα, ενώ δεν στοιχειοθετήθηκε καμία αξιόποινη πράξη.

Οι μοτοσικλετιστές στην συνέχεια αποχώρησαν από την πόλη με συνοδεία προς το Τελωνείο των Κήπων.

Η στιγμή της προσαγωγής των Τούρκων μοτοσικλετιστών

Όπως έγινε γνωστό, οι μοτοσικλετιστές ανέφεραν ότι είναι μέλη μοτοσυκλετιστικού συλλόγου της Κωνσταντινούπολης και πραγματοποίησαν ταξίδι σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και κατά την επιστροφή τους στην Τουρκία πέρασαν και από την Κομοτηνή.

Όπως ισχυρίστηκαν δεν έχουν κάνει κάτι κακό κι ότι απλά έβαλαν τις σημαίες της χώρας τους πάνω στις μοτοσικλέτες τους.

Η πορεία των επτά Τούρκων μηχανόβιων και τα όσα έπραξαν προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση και αγανάκτηση στους κατοίκους της Κομοτηνής χαρακτηρίζοντας την συμπεριφορά των εν λόγω επισκεπτών ως ιδιαίτερα προκλητική επισημαίνοντας ότι μόνο τυχαία δεν ήταν η επίσκεψη τους την πόλη καθώς έγινε την παραμονή του zafet bairam, της γιορτής των Τούρκων για την μικρασιατική νίκη.

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» Κώστας Καραΐσκος χαρακτήρισε το συμβάν ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Για ανάλογα, μικρής έκτασης, γεγονότα στην Τουρκία γίνεται ανατολικό ζήτημα, συλλαμβάνονται οι Έλληνες όπως έγινε πρόσφατα με τα παιδιά που σήκωσαν την ελληνική σημαία μέσα στην Αγιά Σοφιά. Η Ελλάδα βρίσκεται σε άμυνα απέναντι στην Τουρκία. Βλέπουμε λοιπόν από την πλευρά μας ότι το μόνο που έγινε, κι αυτό χάρη στην πρωτοβουλία ενός πολίτη όχι επειδή κινήθηκε κάποιος κρατικός μηχανισμός, ήταν να κληθεί η Αστυνομία και να ζητήσουν τα στοιχεία τους. Ελπίζω να τα κράτησαν και να τους απαγορεύσουν την είσοδο στην χώρα μας. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον τέτοια πράγματα θα αποφευχθούν αλλά δυστυχώς στην περιοχή μας έχουμε δει τέτοιες και ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις» ανέφερε.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Τούρκοι μοτοσικλετιστές επισκέφτηκαν και τα γραφεία της «Τουρκικής Νεολαίας» στην Κομοτηνή τα οποία παρότι δικαστικές αποφάσεις έκριναν παράνομη την ίδρυσή του συλλόγου, εξακολουθούν να λειτουργεί απλά όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής έχει κατεβεί η πινακίδα και τους αφαιρέθηκε το ΑΦΜ. Εντούτοις όπως αναφέρουν «η Τουρκική Νεολαία λειτουργεί κανονικά και την επισκέφτηκαν και οι Τούρκοι μοτοσυκλετιστές. Δηλαδή τα δικαστήρια βγάζουν αποφάσεις οι οποίες τελικά δεν εφαρμόζονται; Που είναι το κλείσιμο του συλλόγου αυτού;».

Πώς έπαιξαν το θέμα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι επτά μηχανόβιοι είναι μέλη του «Συλλόγου Μοτοσικλετιστών Οθωμανών» (Osmanlı Motosiklet Dernegi) με έδρα την Κωνσταντινούπολη.

Η ομάδα πραγματοποιούσε ευρωπαϊκό οδοιπορικό σε 12 χώρες, επιστρέφοντας από την Ουγγαρία όπου είχε συμμετάσχει στο «Τουρκικό Συνέδριο» (Turk Kurultayı).

Κατά τη διάρκεια της στάσης τους στην Κομοτηνή, τα μέλη του συλλόγου επισκέφθηκαν το κτίριο της λεγόμενης «Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής», ενώ είχαν συνάντηση και με τον ψευδομουφτή Κομοτηνής, Ιμπράημ Σερήφ.

Η αποχώρηση τους από το κέντρο της πόλης συνοδεύτηκε από αναπαραγωγή σε υψηλή ένταση του οθωμανικού στρατιωτικού εμβατηρίου «Eski Ordu Marsı» (Εμβατήριο του Παλαιού Στρατού) από ηχεία προσαρμοσμένα στις μοτοσικλέτες, με μέλη της ομάδας να σχηματίζουν το σήμα των «Γκρίζων Λύκων».

Τα τουρκικά δημοσιεύματα μεταφέρουν την εκδοχή των μοτοσικλετιστών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν Έλληνας οδηγός αυτοκινήτου τους έκλεισε τον δρόμο και κινήθηκε φραστικά εναντίον τους.

«Ταξιδέψαμε σε 12 χώρες της Ευρώπης με τις τουρκικές σημαίες στις μηχανές μας και κάναμε χιλιάδες χιλιόμετρα χωρίς να αντιμετωπίσουμε το παραμικρό πρόβλημα. Η μόνη χώρα στην οποία προκλήθηκε όχληση ήταν η Ελλάδα. Εμείς δεν προβήκαμε σε καμία ακρότητα ή παράνομη συμπεριφορά», δήλωσαν στα τουρκικά ΜΜΕ.

Με πληροροφίες από xronos.gr, thestival.gr, fonirodopis.gr