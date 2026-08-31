Αναστάτωση σε πτήση από Κρήτη για Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός, λιποθυμία και κρίση πανικού

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε στο αεροδρόμιο των «Δασκαλογιάννης» των Χανίων, στην Κρήτη, ύστερα από πολύωρη καθυστέρηση πτήσης όπου είχε προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος επρόκειτο να αναχωρήσει στις 16:40, αλλά κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα ο πιλότος να επιστρέψει το σκάφος στη θέση στάθμευσης.

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