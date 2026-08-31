Αναστάτωση σε πτήση από Κρήτη για Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός, λιποθυμία και κρίση πανικού
Πολύωρη καθυστέρηση πτήσης στα Χανιά
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Μεγάλη ένταση σημειώθηκε στο αεροδρόμιο των «Δασκαλογιάννης» των Χανίων, στην Κρήτη, ύστερα από πολύωρη καθυστέρηση πτήσης όπου είχε προορισμό τη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος επρόκειτο να αναχωρήσει στις 16:40, αλλά κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα ο πιλότος να επιστρέψει το σκάφος στη θέση στάθμευσης.
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