Κλήρωση Eurojackpot 1/9/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 15.000.000 ευρώ
Δείτε ποιοι είναι οι τυχεροί αριθμοί
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη, 1 Σεπτεβρίου , η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot που χαρίζει 15 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης με αριθμό 260 του Eurojackpot είναι οι εξής: 9, 14, 35, 43, 50 και 3, 7.
Τι είναι το Eurojackpot
Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.
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