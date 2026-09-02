Επέστρεψε η κίνηση στην Αττική: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Κηφισίας - Προβλήματα και στην Αττική

«Κόκκινος» ο Κηφισός μετά την επιστροφή των εκδρομέων

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Επέστρεψε η κίνηση στην Αττική: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Κηφισίας - Προβλήματα και στην Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η επιστροφή των εκδρομέων έχει αυξήσει σημαντικά την κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με σοβαρές καθυστερήσεις στον Κηφισό από Αιγάλεω έως Νέα Φιλαδέλφεια.
  • Προβλήματα κυκλοφορίας παρατηρούνται επίσης στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ειδικά στο ύψος του Χολαργού.
  • Το κέντρο της Αθήνας παρουσιάζει αυξημένη κίνηση, ιδιαίτερα στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.
  • Η κίνηση αυξάνεται και στο λιμάνι του Πειραιά λόγω επιστροφής ταξιδιωτών από νησιά και άλλους προορισμούς.
  • Η επιστροφή στην πόλη σηματοδοτεί την επανέναρξη της καθημερινότητας με έντονη κίνηση στο οδικό δίκτυο της Αττικής.
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Τέλος μπήκε και επίσημα στην καλοκαιρινή περίοδο για τους περισσότερους Αθηναίους, οι οποίοι επέστρεψαν στην πρωτεύουσα και μαζί τους επανήλθαν και τα γνώριμα προβλήματα στους δρόμους της πόλης.

Η επιστροφή των εκδρομέων έχει αυξήσει σημαντικά την κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τον Κηφισό να βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, όπου τα προβλήματα εντοπίζονται σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικές καθυστερήσεις.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε άλλους βασικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Δυσκολίες στην κυκλοφορία καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισίας, αλλά και στη λεωφόρο Μεσογείων, ιδιαίτερα στο ύψος του Χολαργού.

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Αυξημένη κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά

Κίνηση καταγράφεται την ίδια ώρα και στο λιμάνι του Πειραιά, όπου συνεχίζονται οι μετακινήσεις ταξιδιωτών που επιστρέφουν από τα νησιά και άλλους δημοφιλείς προορισμούς.

Η αυξημένη ροή οχημάτων προς και από το λιμάνι προσθέτει επιπλέον πίεση στο ήδη επιβαρυμένο οδικό δίκτυο της Αττικής, σε μια ημέρα κατά την οποία η επιστροφή στην πρωτεύουσα σηματοδοτεί και την επιστροφή στους γνώριμους καθημερινούς ρυθμούς.

  • Κίνηση σύμφωνα με την τροχαία καταγράφεται σε:
    Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
  • Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)
  • Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
  • Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
  • Λ. Κηφισού ( Ανοδος)
  • Λ. Κηφισού (-κάθοδος)
  • Θηβών
  • Αλεξάνδρας
  • Μεσογείων
  • Βασ. Κωνσταντίνου
  • Λιμάνι Πειραιά
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