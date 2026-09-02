Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μάντρα με φορτηγά στη Νέα Μαγνησία – Βίντεο

Στις φλόγες τυλίχθηκε μάντρα με φορτηγά στη δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα την περιοχή της Νέας Μαγνησίας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καίγονται έξι εγκαταλελειμμένοι τράκτορες.

Προς το παρόν, δεν διαφαίνεται κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε παρακείμενες εγκαταστάσεις ή κατοικίες.