Άγιος Νικόλαος: Ηλεκτρονική απάτη... μαμούθ - «Άδειασαν» τα ταμεία του Δήμου

Snapshot Άγνωστοι απέσπασαν τουλάχιστον 500.000 ευρώ από τον Δήμο Αγίου Νικολάου μέσω ηλεκτρονικής απάτης με χρήση ψεύτικης ιστοσελίδας που προσομοίαζε σε τράπεζα.

Η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος και η Αστυνομία διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και την ανάκτηση των χρημάτων.

Πρόσφατα, παρόμοια απάτη σημειώθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου με απώλεια 152.000 ευρώ, από τα οποία έχει ήδη διασφαλιστεί πάνω από το ήμισυ.

Οι δράστες χρησιμοποιούν τεχνικές κατακερματισμού χρημάτων και μεταφέρουν τα ποσά σε λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Ο φάκελος της υπόθεσης έχει διαβιβαστεί στη δικαστική αρχή της Κρήτης για άμεσες δικονομικές ενέργειες και ανάκτηση των χρημάτων. Snapshot powered by AI

Μια νέα ηλεκτρονική απάτη στην Κρήτη εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, με τουλάχιστον 500.000 ευρώ να κάνουν «φτερά» από τον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Άγνωστοι κατάφεραν να εισβάλουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς και να μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας ως δόλωμα ιστοσελίδα που προσομοίαζε με τράπεζας.

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τουλάχιστον 500.000 ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες, η ανεξάρτητη Αρχή είχε αποκαλύψει επίσης μια καλοστημένη ηλεκτρονική απάτη στο νησί.

Στόχος τότε ήταν οι λογαριασμοί της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου. Οι άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών και να αποσπάσουν χρηματικά ποσά ύψους 152.000 ευρώ. Η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος πραγματοποίησε επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες και αφού εντόπισε κομμάτι των χρημάτων, το διασφάλισε.

Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται, ώστε να εντοπιστούν οι δράστες της καλοστημένης απάτης, καθώς και το υπόλοιπο χρηματικό ποσό.

Το δεύτερο ηλεκτρονικό χτύπημα σε Δήμο του νησιού έχει σημάνει συναγερμό στις διωκτικές και ελεγκτικές Αρχές. Οι έρευνες της ανεξάρτητης Αρχής υπό τον επίτιμο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αλλά και της Αστυνομίας επικεντρώνουν στην αποκάλυψη των δραστών και την ανάκτηση των χρημάτων. Δεν αποκλείουν πίσω από τις δύο ηλεκτρονικές απάτες να κρύβεται το ίδιο κύκλωμα.

Η ανακοίνωση της ΑΚΝΕΕΔ για την υπόθεση του Ρεθύμνου

«Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.

Ως αποτέλεσμα αυτού, συνολικό ποσό 152.000 €, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος μεταμεσονύκτιες ώρες, σχετικά μικρού ποσού η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.

Η ‘Αρχή’, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού που αφορά η εξαπάτηση. Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.

Ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης, προκειμένου η τελευταία να προβεί (και μάλιστα άμεσα) στις απαιτούμενες, στο εξής, δικονομικές ενέργειες, για την ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού και την τελική περιέλευσή του στην δικαιούχο, ως άνω, Υπηρεσία».