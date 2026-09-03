Διακοπές νερού την Πέμπτη (3/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΓΑΛΑΤΣΙ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ)
Λυσίου και Γαλάκηδων
- ΚΗΦΙΣΙΑ (Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ)
Δειράδων και Ανοίξεως
- ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (Ν. ΣΜΥΡΝΗ Π)
Χρυσουπόλεως και Δεπάστα
- ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΑΜΙΝΙΑ)
Μαντινείας και Λαμπελέτ
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