Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στον δήμο Νεστορίου Καστοριάς

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής 

Newsroom

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στον δήμο Νεστορίου Καστοριάς
ΕΛΛΑΔΑ
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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 8μμ σε δασική περιοχή στη Χρυσή του Δήμου Νεστορίου στην Καστοριά.

Κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο με έντονο ανάγλυφο.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.

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