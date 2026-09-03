Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στον δήμο Νεστορίου Καστοριάς
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 8μμ σε δασική περιοχή στη Χρυσή του Δήμου Νεστορίου στην Καστοριά.
Κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο με έντονο ανάγλυφο.
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.
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