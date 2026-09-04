Σε κακούργημα μετατρέπονται οι τηλεφωνικές απάτες: Συγκροτείται ειδική ομάδα για την πάταξή τους

Snapshot Οι τηλεφωνικές απάτες μετατρέπονται από πλημμέλημα σε κακούργημα, σύμφωνα με τον αυστηροποιημένο Ποινικό Κώδικα.

Η εκμετάλλευση και εξαπάτηση των ηλικιωμένων θα θεωρείται αυτομάτως κακούργημα.

Δημιουργείται ειδική ομάδα εντός της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση των τηλεφωνικών απατών.

Καταγράφεται αύξηση περίπου 50% στα περιστατικά τηλεφωνικών απατών μεταξύ 2024 και 2025.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχεδιάζει συνεργασίες για την περαιτέρω αυστηροποίηση της νομοθεσίας και την προστασία των ηλικιωμένων. Snapshot powered by AI

Αυστηροποιείται ο Ποινικός Κώδικας για όσους προβαίνουν σε τηλεφωνικές απάτες, και πλέον το μέχρι πρότινος πλημμέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα, όπως προανήγγειλε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ειδικότερα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξή του ανακοίνωσε ότι η εκμετάλλευση και η εξαπάτηση των ηλικιωμένων, θα μετατρέπεται αυτομάτως σε κακούργημα.

Δημιουργείται ομάδα «κρούσης»

Παράλληλα, ο υπουργός ανακοίνωσε τη δημιουργίας μιας ομάδας εντός της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα είναι αφοσιωμένη αποκλειστικά και μόνο σε αυτού του είδους τις απάτες, μιας και το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί τεράστια άνοδος στην εμφάνιση τέτοιων περιστατικών -σχεδόν 50% σε σχέση με την περίοδο 2024-2025- και αυτό το ποσοστό συνεχίζει να ανεβαίνει.

«Θα ξεκινήσουμε μία συνεργασία να αυστηροποιήσουμε τη νομοθεσία, να γίνουν κακουργηματικές πράξεις να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τους ηλικιωμένους. Αυτούς που ξεγελούν και παραπλανούν και παίρνουν την περιουσία» δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του πολίτη, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τα περιστατικά ως «επιδημία».

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