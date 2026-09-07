Φωτιά στην Κόνιτσα: Τιτάνια μάχη δίνουν οι πυροσβέστες – Μια ανάσα από τα πρώτα σπίτια οι φλόγες

Snapshot Η πυρκαγιά στην Κόνιτσα συνεχίζει να καίει μεγάλης έκτασης δάσος και παραμένει απειλή για την πόλη λόγω πολλών ενεργών εστιών σε δύσβατες περιοχές.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 170 πυροσβέστες, εθελοντές, υδροφόρα οχήματα, ειδικές μονάδες drone και μηχανήματα από Περιφέρεια, Δήμο και Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δημιουργούν γραμμές άμυνας για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πυκνή πευκοβλάστηση σε δύσβατο ανάγλυφο με χαράδρες, γεγονός που δυσκολεύει την προσέγγιση και την κατάσβεση.

Η εξασθένηση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας βελτίωσε ελαφρώς την κατάσταση, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσουν ρίψεις από τα εναέρια μέσα. Snapshot powered by AI

Ελαφρώς βελτιωμένη είναι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει το πυκνό δάσος πάνω από την Κόνιτσα, καθώς οι άνεμοι υποχώρησαν μέσα στη νύχτα. Η φωτιά, πάντως, εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, κυρίως λόγω των πολλών ενεργών εστιών σε δύσβατες πλαγιές και της μικρής απόστασης ορισμένων θερμών σημείων από την πόλη.

Με μεταμεσονύχτια ανάρτησή τους, οι «Εποχικοί Πυροσβέστες» έκαναν λόγο για «οριακά σημεία» στην επιχείρηση, σημειώνοντας ότι δεκάδες θερμικές εστίες καταγράφονται ανατολικά και νοτιοανατολικά της Κόνιτσας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν, όπως αναφέρουν, οι δυτικότερες ανιχνεύσεις, οι οποίες βρίσκονται πλέον κοντά στις ανατολικές παρυφές της πόλης.

Γραμμές άμυνας για να μην πλησιάσει η φωτιά την Κόνιτσα

Η πυρκαγιά ξεκίνησε ως ενιαίο και συμπαγές μέτωπο, όμως στη συνέχεια διασπάστηκε σε πολλές εστίες μέσα σε χαράδρες και δύσβατες πλαγιές, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετακινούνται συνεχώς, δημιουργώντας γραμμές άμυνας με στόχο να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές.

Στις 21:32 το βράδυ της Κυριακής εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

170 πυροσβέστες στο πεδίο

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 170 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 1η, 2η, 5η, 6η και 10η ΕΜΟΔΕ.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και 20 βοηθητικά, με 117 πυροσβέστες, καθώς και εννέα ομάδες δασοκομάντος με 53 άτομα.

Παράλληλα, επιχειρούν 30 εθελοντές από τέσσερις Δασικούς Συνεταιρισμούς — Ηπείρου, Διστράτου, Ρόμπολο και Πωγωνίου — καθώς και μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Κόνιτσας.

Στην περιοχή έχει ενεργοποιηθεί και η ειδική μονάδα drone της Ηπείρου, ενώ η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Κόνιτσας έχουν διαθέσει έξι υδροφόρες και τρία χωματουργικά μηχανήματα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν διαθέσει ακόμη ένα μηχάνημα για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσουν και πάλι οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα.

Δύσβατο το σημείο, με χαράδρες και πυκνή βλάστηση

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση με πυκνή πευκοβλάστηση και, σύμφωνα με μαρτυρίες, ενδέχεται να προκλήθηκε από πτώση κεραυνού.

Το ανάγλυφο της περιοχής, με χαράδρες και διάσελα, δυσχεραίνει ιδιαίτερα την επιχείρηση, καθώς πολλές από τις εστίες δεν είναι εύκολα προσβάσιμες από τα επίγεια μέσα.

Κατά τη διάρκεια της Κυριακής η πυρκαγιά έκαιγε ανεξέλεγκτη, με τους ισχυρούς ανέμους και το δύσβατο έδαφος να εμποδίζουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών.