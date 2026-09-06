Αεροσκάφος της Amazon συνετρίβη στο Μαϊάμι – Σοκαριστικό βίντεο

Snapshot Boeing 767 της Amazon βγήκε εκτός πορείας μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι και κατέληξε σε δρόμο με πυκνούς μαύρους καπνούς και φλόγες.

Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο και το περιστατικό συνέβη λίγο μετά την προσγείωσή του στο Μαϊάμι.

Δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα οι ακριβείς αιτίες που οδήγησαν το αεροπλάνο εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωση.

Επιβλήθηκε προσωρινή διακοπή απογειώσεων στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, προκαλώντας σημαντική αναστάτωση στη λειτουργία του.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όταν μεταγωγικό Boeing 767 της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης και κατέληξε σε δρόμο έξω από τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, όπου συγκρούστηκε με οχήματα και έπιασε φωτιά.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι πρόκειται για την πτήση 7598 της Prime Air, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Διεθνές Αεροδρόμιο Luis Muñoz Marín στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο προς το Μαϊάμι.

Σύμφωνα με την FAA, το Boeing 767-300 βγήκε από τον διάδρομο περίπου στις 2:00 το μεσημέρι, τοπική ώρα.

Ο αριθμός των τραυματιών δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστός.

Βίντεο από το σημείο καταγράφει το μεγάλο αεροσκάφος ακινητοποιημένο σε δρόμο έξω από το αεροδρόμιο, με πυκνό μαύρο καπνό να βγαίνει από το σημείο της συντριβής. Σε ορισμένα πλάνα φαίνονται επίσης φλόγες να καίνε τμήμα της ατράκτου.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν καταγράφονται αυτοκίνητα και φορτηγά σταματημένα κοντά στο σημείο, ενώ άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή ακούγονται να φωνάζουν βλέποντας το φλεγόμενο αεροσκάφος.

To Boeing φαίνεται να έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό την άτρακτό του, καθώς βρίσκεται εκτός του διαδρόμου και πάνω στον δρόμο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το αεροσκάφος βγήκε από την πορεία του.

Μόλις έφτασαν στο σημείο, οι πυροσβέστες και οι ομάδες διάσωσης βρήκαν ένα αεροσκάφος που είχε πιάσει φωτιά ως αποτέλεσμα ατυχήματος, με έντονες φλόγες και πολύ καπνό. Οι πυροσβέστες εργάζονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την παροχή φροντίδας στους τραυματίες.

Ωστόσο, άλλα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το αεροσκάφος στο έδαφος, λίγο μετά τον διάδρομο του αεροδρομίου.

Οι εικόνες αυτές ενισχύουν το ενδεχόμενο το Boeing να βγήκε εκτός διαδρόμου κατά τη διαδικασία της προσγείωσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί τι ακριβώς προκάλεσε το περιστατικό.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις συνθήκες του ατυχήματος και να αποσαφηνίσουν τι συνέβη κατά τα κρίσιμα λεπτά της προσγείωσης.

Μετά το περιστατικό επιβλήθηκε προσωρινή διακοπή στις απογειώσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, σύμφωνα με το 7 News Miami.

Η εξέλιξη προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στη λειτουργία του αεροδρομίου, καθώς τα αεροσκάφη δεν μπορούσαν να απογειωθούν μετά το ατύχημα.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος και τις συνέπειές του.

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