Μεξικό: 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη σε αποθήκη πυροτεχνημάτων

Snapshot Έκρηξη πυροτεχνημάτων σε αποθήκη εκκλησίας στο Σάντα Μαρία Καντσεντά του Μεξικού προκάλεσε τουλάχιστον 10 νεκρούς και πάνω από 60 τραυματίες.

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εορτασμού του πολιούχου μπροστά στην εκκλησία, όπου συμμετέχαν δεκάδες άνθρωποι.

Η φωτιά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα που πυροδότησαν εκρηκτικά μέσα στην αποθήκη της ενορίας.

Το περιστατικό οδήγησε σε πανικό και μαζική φυγή των παρευρισκομένων από την πλατεία της κοινότητας. Snapshot powered by AI

Έκρηξη πυροτεχνημάτων σε εκκλησία, εν μέσω εορτασμού πολιούχου στο Μεξικό, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους και τραυμάτισε πάνω από 60, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές την Κυριακή.

Η τραγωδία εκτυλίχτηκε το βράδυ του Σαββάτου στην κοινότητα Σάντα Μαρία Καντσεντά, στην πολιτεία του Μεξικού, όταν πυροτεχνήματα έβαλαν φωτιά σε κτίριο της ενορίας που χρησιμοποιείτο ως αποθήκη, με αποτέλεσμα να πυροδοτηθούν εκρηκτικά μέσα σε αυτό, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ, η έκρηξη έγινε καθώς δεκάδες άνθρωποι γιόρταζαν μπροστά στην εκκλησία την πυρπόληση παραδοσιακού «ταύρου», φορτωμένου πυροτεχνήματα, που έφεραν κάτοικοι πάνω σε κάρο.

Έπειτα από πελώρια έκρηξη, εξαπλώθηκε φωτιά στην πλατεία της κοινότητας και συμμετέχοντες στη γιορτή τράπηκαν σε φυγή πανικόβλητοι για να σωθούν από τις φλόγες.