Μεξικό: 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη σε αποθήκη πυροτεχνημάτων

Η έκρηξη έγινε καθώς δεκάδες άνθρωποι γιόρταζαν μπροστά από εκκλησία.

Γιάννης Φιλιππάκος

Μεξικό: 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη σε αποθήκη πυροτεχνημάτων
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Έκρηξη πυροτεχνημάτων σε αποθήκη εκκλησίας στο Σάντα Μαρία Καντσεντά του Μεξικού προκάλεσε τουλάχιστον 10 νεκρούς και πάνω από 60 τραυματίες.
  • Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εορτασμού του πολιούχου μπροστά στην εκκλησία, όπου συμμετέχαν δεκάδες άνθρωποι.
  • Η φωτιά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα που πυροδότησαν εκρηκτικά μέσα στην αποθήκη της ενορίας.
  • Το περιστατικό οδήγησε σε πανικό και μαζική φυγή των παρευρισκομένων από την πλατεία της κοινότητας.
Snapshot powered by AI

Έκρηξη πυροτεχνημάτων σε εκκλησία, εν μέσω εορτασμού πολιούχου στο Μεξικό, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους και τραυμάτισε πάνω από 60, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές την Κυριακή.

Η τραγωδία εκτυλίχτηκε το βράδυ του Σαββάτου στην κοινότητα Σάντα Μαρία Καντσεντά, στην πολιτεία του Μεξικού, όταν πυροτεχνήματα έβαλαν φωτιά σε κτίριο της ενορίας που χρησιμοποιείτο ως αποθήκη, με αποτέλεσμα να πυροδοτηθούν εκρηκτικά μέσα σε αυτό, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ, η έκρηξη έγινε καθώς δεκάδες άνθρωποι γιόρταζαν μπροστά στην εκκλησία την πυρπόληση παραδοσιακού «ταύρου», φορτωμένου πυροτεχνήματα, που έφεραν κάτοικοι πάνω σε κάρο.

Έπειτα από πελώρια έκρηξη, εξαπλώθηκε φωτιά στην πλατεία της κοινότητας και συμμετέχοντες στη γιορτή τράπηκαν σε φυγή πανικόβλητοι για να σωθούν από τις φλόγες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:56ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις επίσημες αργίες μέχρι το τέλος του 2026: Δείτε ποιες μέρες «πέφτουν»

03:30ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για τις 30 ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) – Δείτε τις 46 ειδικότητες

03:04ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Νέα αιματοχυσία με πάνω από 300 νεκρούς – Προέλαση των Χούθι προς το Μπαμπ ελ Μάντεμπ – Οικογένειες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

02:38ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη σε αποθήκη πυροτεχνημάτων

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν με… Simpsons για Στενά του Ορμούζ: «Ήταν ανοιχτά μέχρι να επιτεθούν ΗΠΑ και Ισραήλ»

01:46ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Έκλεισαν οχτώ αεροδρόμια από την έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατάου – Τουλάχιστον 170.000 επιβάτες έχουν εγκλωβιστεί

01:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αγνοείται 77χρονος υποβρύχιος αλιέας – Έρευνες για τον εντοπισμό του

01:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αθήνα: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην οδό Ομήρου – Διακοπή κυκλοφορίας

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαϊάμι: Τραγωδία με αεροσκάφος της Amazon που βγήκε από τον διάδρομο – Τουλάχιστον πέντε νεκροί

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Φωτιά στα Πηγαδάκια – Μάχη για να περιοριστεί το μέτωπο

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Πώς να εντάξετε το διαβατήριό σας στο Gov.gr Wallet

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Χαλκιδική: 2χρονη ανασύρθηκε από τη θάλασσα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση

23:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: «Πάρτι» του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ 3-1 με σούπερ Τεττέη - Βίντεο

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Συνολικά 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό ατύχημα: Ηλικιωμένος καταπλακώθηκε από μπουλντόζα - Η δραματική διάσωση

23:12ΕΘΝΙΚΑ

Ασπίδα Αχιλλέα: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την από κοινού χρήση λογισμικού

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 27χρονης από το Χαϊδάρι - Η ζωή της είναι σε κίνδυνο

22:53LIFESTYLE

Η τρυφερή εξομολόγηση της Όλγας Κεφαλογιάννη στα γενέθλια των παιδιών της - «Όπου κι αν σας πάει η ζωή, θα είμαι εδώ»

22:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κληρώση της Τρίτης (8/9)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού το δεύτερο 10ημέρο - Έρχεται νέα επιδείνωση

01:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αθήνα: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην οδό Ομήρου – Διακοπή κυκλοφορίας

11:30ΕΘΝΙΚΑ

Τανάγρα: Πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας ξεσπά κι απαντά σε όσους προσβάλουν τη μνήμη των νεκρών

07:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό με μπόρες, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας - Πότε γυρίζουν οι άνεμοι σε νοτιάδες

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: «Μαμά δεν νομίζω να είναι ο μπαμπάς του Άλκη» - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση φίλης του Ιωάννη Μπλέσια

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (6/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 6.700.000 ευρώ

20:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Voucher για smartphone: Πώς θα πάρετε την ενίσχυση ύψους έως 70 ευρώ - Οι δικαιούχοι

20:31LIFESTYLE

Επική ατάκα Τσουβέλα από την ΔΕΘ: «Ήρθα να φάω και να κοιμηθώ τζάμπα»

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα φωτίσει τον ουρανό το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

22:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κληρώση της Τρίτης (8/9)

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Αεροσκάφος της Amazon συνετρίβη στο Μαϊάμι - Τουλαχιστον 5 νεκροί - Σοκαριστικό βίντεο

11:35LIFESTYLE

Survivor: Η απάντηση των συμπαιχτών του Φλώρου στις καταγγελίες για ναρκωτικά - Η αποκάλυψη της Ιωάννας Δεσσύλα

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ο πολιτικός σεισμός του AfD στην Κάτω Σαξονία τρομάζει το Βερολίνο - 3 σενάρια

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Όταν ένα Su-27 έπεσε πάνω στο πλήθος σε αεροπορική επίδειξη - 77 νεκροί και 543 τραυματίες

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Έως 46.000 ευρώ η επιδότηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Δύσκολη η νύχτα με τη φωτιά να καίει ανεξέλεγκτη - Κοντά στην πόλη οι φλόγες, εστάλη 112 για ετοιμότητα

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Από θαύμα σώθηκε οικογένεια στην Αμφιλοχία: Επέστρεφαν από την παραλία και βρέθηκαν σε χαράδρα

23:12ΕΘΝΙΚΑ

Ασπίδα Αχιλλέα: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την από κοινού χρήση λογισμικού

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από τους 30 - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ