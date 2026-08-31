Τραγωδία στην Ινδία: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων - Τουλάχιστον 11 νεκροί

Snapshot Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά ηλικίας 4-13 ετών, σκοτώθηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Καουσάμπι του Ούταρ Πραντές.

Η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση παρακείμενων κτιρίων όπου διέμεναν οι περισσότεροι νεκροί.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Τα δυστυχήματα σε εργοστάσια πυροτεχνημάτων στην Ινδία είναι συχνά και συνήθως οφείλονται σε παραβιάσεις κανονισμών ασφαλείας.

Τον Μάρτιο, άλλη έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων είχε προκαλέσει 17 θανάτους στο κρατίδιο Μαχαράστρα. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και οκτώ παιδιά, έχασαν την ζωή τους από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη βόρεια Ινδία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές σήμερα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι περισσότεροι άνθρωποι που σκοτώθηκαν διέμεναν σε παρακείμενα κτίρια, τα οποία κατέρρευσαν μετά την ισχυρή έκρηξη, η οποία σημειώθηκε στην περιοχή Καουσάμπι του κρατιδίου Ούταρ Πραντές. Τα οκτώ παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 4-13 ετών, μεταδίδουν οι Hindustan Times.

Μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Δυστυχήματα σε εργοστάσια κατασκευής πυροτεχνημάτων σημειώνονται συχνά στην Ινδία και αποδίδονται συνήθως σε παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας. Τον Μάρτιο, 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο κρατίδιο Μαχαράστρα, στο δυτικό τμήμα της Ινδίας.