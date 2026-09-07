Αθήνα: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην οδό Ομήρου – Διακοπή κυκλοφορίας

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ομήρου από το ύψος της Πανεπιστημίου, ενώ κλιμάκιο του ΤΕΕΜ ελέγχει ύποπτο αντικείμενο.

Γιάννης Φιλιππάκος

Αθήνα: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην οδό Ομήρου – Διακοπή κυκλοφορίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ομήρου από το ύψος της Πανεπιστημίου λόγω ύποπτου αντικειμένου.
  • Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) ελέγχει το ύποπτο αντικείμενο.
  • Οι αρχές παραμένουν στο σημείο μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
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Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ομήρου, στο κέντρο της Αθήνας, προχώρησαν οι αρχές λόγω ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Πανεπιστημίου, ενώ στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ συνεχίζει τον έλεγχο του ύποπτου αντικειμένου.

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