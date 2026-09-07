Αθήνα: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην οδό Ομήρου – Διακοπή κυκλοφορίας
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ομήρου από το ύψος της Πανεπιστημίου, ενώ κλιμάκιο του ΤΕΕΜ ελέγχει ύποπτο αντικείμενο.
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- Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ομήρου από το ύψος της Πανεπιστημίου λόγω ύποπτου αντικειμένου.
- Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) ελέγχει το ύποπτο αντικείμενο.
- Οι αρχές παραμένουν στο σημείο μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ομήρου, στο κέντρο της Αθήνας, προχώρησαν οι αρχές λόγω ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Πανεπιστημίου, ενώ στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).
Το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ συνεχίζει τον έλεγχο του ύποπτου αντικειμένου.
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