Αθήνα: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην οδό Ομήρου – Διακοπή κυκλοφορίας

Snapshot Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ομήρου από το ύψος της Πανεπιστημίου λόγω ύποπτου αντικειμένου.

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) ελέγχει το ύποπτο αντικείμενο.

Οι αρχές παραμένουν στο σημείο μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Snapshot powered by AI

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ομήρου, στο κέντρο της Αθήνας, προχώρησαν οι αρχές λόγω ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Πανεπιστημίου, ενώ στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ συνεχίζει τον έλεγχο του ύποπτου αντικειμένου.