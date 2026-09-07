Μαϊάμι: Τραγωδία με αεροσκάφος της Amazon που βγήκε από τον διάδρομο – Τουλάχιστον πέντε νεκροί

Μεταγωγικό αεροσκάφος της Prime Air βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, προσέκρουσε σε οχήματα και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Γιάννης Φιλιππάκος

Μαϊάμι: Τραγωδία με αεροσκάφος της Amazon που βγήκε από τον διάδρομο – Τουλάχιστον πέντε νεκροί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon Prime Air βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από πρόσκρουση σε οχήματα.
  • Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και υπάρχει αδιευκρίνιστος αριθμός τραυματιών από το ατύχημα.
  • Το αεροσκάφος ήταν η πτήση 7598 από το Πουέρτο Ρίκο και βγήκε από τον διάδρομο περίπου στις 14:00 τοπική ώρα.
  • Πάνω από 60 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς και την παροχή πρώτων βοηθειών.
  • Η FAA ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ το αεροδρόμιο έκλεισε προσωρινά όλους τους διαδρόμους και τροχόδρομους.
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Αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (6/9) στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όταν μεταγωγικό αεροσκάφος Boeing 767 της Amazon Prime Air βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης, προσέκρουσε σε οχήματα και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Από το ατύχημα έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, ενώ υπάρχει και αδιευκρίνιστος αριθμός τραυματιών.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), πρόκειται για την πτήση 7598 της Prime Air, η οποία είχε φτάσει στο Μαϊάμι από το Πουέρτο Ρίκο. Το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο περίπου στις 14:00 τοπική ώρα και ακινητοποιήθηκε βορειοδυτικά του αεροδρομίου.

Οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι το αεροσκάφος προσέκρουσε σε αρκετά οχήματα πριν σταματήσει την πορεία του. Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνό καπνό και μεγάλες φλόγες να υψώνονται από το σημείο, ενώ το αεροσκάφος φαίνεται να έχει διασχίσει δρόμο πριν ακινητοποιηθεί. Σε κοντινή απόσταση διακρίνονται αρκετά φορτηγά.

«Κατά την άφιξή τους, οι ομάδες βρήκαν το αεροσκάφος να έχει πιάσει φωτιά, με μεγάλες φλόγες και πυκνό καπνό», ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μαϊάμι.

Λίγο μετά τις 15:00 τοπική ώρα, το αεροδρόμιο ανακοίνωσε ότι όλοι οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης, καθώς και οι τροχόδρομοι, έκλεισαν προσωρινά.

Σε πλάνα που καταγράφηκαν περίπου μία ώρα αργότερα, η φωτιά φαίνεται να έχει σβήσει, ενώ στην περιοχή παρέμεναν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα.

Η FAA ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

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