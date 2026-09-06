Super League: «Πάρτι» του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ 3-1 με σούπερ Τεττέη - Βίντεο

Snapshot Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1 στο ΟΑΚΑ, χάρη σε δύο γκολ του Ανδρέα Τεττέη και ένα του Ταμπόρδα.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε με δέκα παίκτες από το 15’ λόγω αποβολής του Ελουστόντο, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε επίσης μία αποβολή (Ντέσερς στο 70’).

Ο Παβλένκα απέκρουσε πέναλτι του Ταμπόρδα στο 45’+1’, διατηρώντας το σκορ σε 2-0 πριν το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού στο 53’.

Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, πέρασε στο γήπεδο στο 67’ και αποθεώθηκε από τον κόσμο.

Στις καθυστερήσεις, ο ΠΑΟΚ μείωσε το σκορ σε 3-1 με γκολ του Ούγκρεσιτς, που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Snapshot powered by AI

Με τον Ανδρέα Τεττέη να κάνει τρομερά πράγματα στο γήπεδο, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1 στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League, κάνοντας επίδειξη... δύναμης στο πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν. Ο διεθνής επιθετικός στο 38’ και στο 53’ και ο Ταμπόρδα στο 29’ σημείωσαν τα τρία «πράσινα» γκολ, με τον Ούγκρεστιτς να μειώνει στις καθυστερήσεις στο τελικό 3-1. Από μία αποβολή είχαν οι δύο ομάδες (Ντέσερς και Ελουστόντο), ενώ στο 45’+1’ ο Παβλένκα απέκρουσε πέναλτι του Ταμπόρδα.

Ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη «μεγάλη» στιγμή του στον αγώνα στο 12’, όταν από σέντρα του Ταμπόρδα με το εξωτερικό φάλτσο, ο Λιβάι Γκαρσία έπιασε κεφαλιά-ψαράκι, αλλά ο Παβλένκα απέκρουσε δύσκολα. Στο 15’ άλλαξαν τα δεδομένα, καθώς ο ΠΑΟΚ έμεινε με δέκα παίκτες. Σε κάθετη πάσα προς τον Τεττέη ο Μιχαηλίδης δεν μπόρεσε να κόψει την μπάλα κι ο Ελουστόντο ανέτρεψε καθαρά ως τελευταίος παίκτης τον Τεττέη, αντικρίζοντας την κόκκινη κάρτα απ’ τον Τσβάιερ.

Στο 29’ ο Παναθηναϊκός έφτασε στο 1-0, όταν από σέντρα ακριβείας του Κυριακόπουλου, ο Ταμπόρδα σηκώθηκε ψηλότερα απ’ όλους και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους «πράσινους’. Στο 33’ ο ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα για πέναλτι σε μία μονομαχία του Εντιαγέ με τον Φαν Ντρόνγκελεν μέσα στην περιοχή. Ο Τσβάιερ περίμενε το VAR (Πασκάλ Μίλερ) που έδειξε να συνεχιστεί το ματς, παρά τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Αμέσως μετά στην εκτέλεση του κόρνερ (35’), ο Μπαταούλας σηκώθηκε για κεφαλιά μόνος στην περιοχή του Παναθηναϊκού αλλά η προσπάθειά του πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 38’ ο Τεττέη έκανε μία απίθανη σόλο ενέργεια κι εκτέλεσε υποδειγματικά τον Παβλένκα κάνοντας το 2-0 για τον Παναθηναϊκό, σε ένα τέρμα που θύμισε αυτό που σημείωσε με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ. Στο 45’+1’ ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι σε καθαρό χέρι του Μπαταούλα έπειτα από ενέργεια του Τεττέη. Ο Ταμπόρδα ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Παβλένκα έκανε πολύ μεγάλη επέμβαση διατηρώντας το σκορ στα επίπεδα του 2-0.

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός συνέχισε με το πόδι στο... γκάζι και βρήκε κι τρίτο γκολ στο 53’ με κεφαλιά του Τεττέη έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Κάνγκουα, με τον διεθνή Έλληνα επιθετικό να σημειώνει το δεύτερο τέρμα του και να ανεβάζει το δείκτη του σκορ στο 3-0.

Στο 59’ και στο 65’ ο Παβλένκα έκανε μεγάλες επεμβάσεις στα σουτ των Λιβάι Γκαρσία και Ντέσερς, ενώ 67’ πέρασε στο γήπεδο το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων» Αζεντίν Ουναΐ, που αποθεώθηκε απ’ τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Στο 70’ ο διαιτητής Τσβάιερ απέβαλλε, έπειτα από υπόδειξη του VAR τον Ντέσερς για χτύπημα εκτός φάσης στον Μιχαηλίδη, με τις δύο ομάδες να επιστρέφουν σε αριθμητική ισορροπία.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ψάχνει κι άλλο γκολ και στο 88’ ο Ουναΐ λίγο έλειψε να χριστεί σκόρερ, όμως το πολύ σουτ που επιχείρησε αποκρούστηκε απ’ τον Παβλένκα, ενώ στο 90’+2’ ο ΠΑΟΚ σημείωσε το γκολ της... τιμής με κοντινό πλασέ του Ούγκρεσιτς, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

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Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάιερ (Γερμανία)

Κίτρινες: 48’ Κυριακόπουλος, 54’ Τεττέη, 88’ Καμαρά - 45’+1’ Μπαταούλας

Κόκκινες: 70’ Ντέσερς (απευθείας αποβολή) - 15’ Ελουστόντο (απευθείας αποβολή)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά (90’ Μπινιάρης), Κάνγκουα (62’ Λούζα), Ταμπόρδα (62’ Ντέσερς), Αντίνο, Λιβάι (90’ Ραστόντερ), Τεττέη (67’ Ουναΐ).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Σανταμαρία (58’ Καμαρά), Ζαφείρης (75 Ούγκρεσιτς), Ζίβκοβιτς (46’ Χατσίδης), Πέλκας (18’ Μπαταούλας), Άλι (75 Τάισον), Εντιαγέ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

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