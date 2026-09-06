Live Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: 2-0 - Δείτε τα γκολ

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής Super League έφτασε. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, σε μια αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Οι δύο αντίπαλοι φτάνουν στο παιχνίδι έχοντας διανύσει διαφορετική διαδρομή στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός έχει αγωνιστεί μόλις μία φορά στη φετινή Super League, καθώς το παιχνίδι της πρεμιέρας του αναβλήθηκε.

Στο μοναδικό του μέχρι τώρα ματς για το πρωτάθλημα, το «τριφύλλι» πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας 2-0 του Λεβαδειακού.

Η ομάδα συνέχισε με θετικό αποτέλεσμα και μέσα στην εβδομάδα, αυτή τη φορά στο Κύπελλο Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 τη Νίκη Βόλου, παίρνοντας ακόμη μία νίκη πριν από το μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Στην αντίπερα όχθη, ο ΠΑΟΚ έχει ήδη δώσει δύο αγώνες στο πρωτάθλημα και έχει καταφέρει να κάνει το 2 στα 2.

Μετά τη νίκη της πρώτης αγωνιστικής, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πανηγύρισε ακόμη ένα τρίποντο στη δεύτερη αγωνιστική, αυτή τη φορά στο Περιστέρι.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-1 του Ατρομήτου, πραγματοποιώντας μάλιστα ανατροπή. Η εικόνα της ομάδας στο ξεκίνημα της σεζόν έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις, με τον «Δικέφαλο» να δείχνει από νωρίς αποφασιστικότητα στο πρωτάθλημα.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του ντέρμπι

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: 2-0

Στο 38' ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0. Ο Τεττέη σκοράρει για το 2-0!

Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την κεφαλιά του Μπαταούλα. Το γκολ του Παναθηναϊκού - Στο 30' ο Παναθηναϊκος ανοίγει το σκορ - Ο Ταμπόρδα σκοράρει με κεφαλιά!



Η αλλαγή του Πέλκα οδηγεί τον ΠΑΟΚ σε σχήμα 4-4-1. Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Βγαίνει ο Πέρκας, μέσα ο Μπαταούλας. Κόκκινη κάρτα για τον ΠΑΟΚ. Στο 15' ο ΠΑΟΚ μένει με 10 παίκτες. Ο Τεττέη έφυγε στην αντεπίθεση, και ο στόπερ του ΠΑΟΚ Ελουστόντο τον ανέτρεψε αντικανονικά.

Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 12'. Συνεργασία και σέντρα του Ταμπόρδα με το εξωτερικό, κεφαλιά του Λιβάι, έπεσε κι έδιωξε ο Παβλένκα.

Χωρίς μεγάλη φάση ολοκληρώθηκε το πρώτο 5λεπτο της αναμέτρησης Στις κερκίδες του ΟΑΚΑ είναι και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Γερμανός Φέλιξ Τσβάιερ. Βοηθοί του οι Κέμπτερ και Κιμέγερ. Τέταρτος ο Πολυχρόνης. Στο VAR βρίσκονται οι Μίλερ και Σιν. Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Πέλκας, Άλι, Ζίβκοβιτς, Εντιαγέ.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάνγκουα, Καμαρά, Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάι, Τεττέη

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