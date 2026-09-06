Super League: Τα βλέμματα στραμμένα στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Το… κυρίως πιάτο της 3ης αγωνιστικής στη Super League, είναι σήμερα. Με τον αγώνα Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ να δεσπόζει στο πρόγραμμα των τεσσάρων αναμετρήσεων.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Ο Ατρόμητος υποδέχεται την Καλαμάτα. Οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στις 19:00 (Novasports 2), στο «Άγγελος Ράμφος», με στόχο να πανηγυρίσουν τους πρώτους τους βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα.

Το ξεκίνημα της σεζόν δεν έχει εξελιχθεί όπως θα ήθελαν οι δύο αντίπαλοι, καθώς αμφότεροι μετρούν δύο ήττες στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Έτσι, το αυριανό παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αφού τόσο ο Ατρόμητος όσο και η Καλαμάτα θέλουν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα.

Ο Ατρόμητος θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας και μπροστά στο κοινό του θα επιχειρήσει να επιβάλει τον ρυθμό του, να δημιουργήσει ευκαιρίες και να φτάσει στην πρώτη του νίκη στη φετινή Stoiximan Super League. Από την άλλη πλευρά, η Καλαμάτα ταξιδεύει στο Περιστέρι γνωρίζοντας τις δυσκολίες της αναμέτρησης, αλλά και αποφασισμένη να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο και να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Για την ομάδα της Μεσσηνίας, πρόκειται για ακόμη ένα απαιτητικό τεστ στη μεγάλη κατηγορία, σε μια σεζόν που κάθε βαθμός έχει ξεχωριστή αξία. Εκτός για την «Μαύρη Θύελλα» παραμένουν οι Κένεθ Βάργκας και Ντάβιντ Κουρμινόφσκι, που αναμένεται να είναι έτοιμοι μετά τη διακοπή, αλλά και οι Ναούμης, Πέρες, Παναγιώτου, Φρίμπονγκ, Μιράντα και Μουζάκης, ενώ επιστρέφουν σε σχέση με το ματς Κυπέλλου οι Γιάννης Γκέλιος και Στέφανος Στρούγγης.

ΟΦΗ – ΚΗΦΙΣΙΑ

Ο ΟΦΗ υποδέχεται την Κηφισιά (6/9, 19:30, Cosmote Sport 8), με τις δύο ομάδες να αναζητούν ένα θετικό αποτέλεσμα.

Οι Κρητικοί προέρχονται από την πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα, ενώ μεσοβδόμαδα αντιμετώπισαν τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το Κύπελλο Ελλάδας. Ο Χρήστος Κόντης έδωσε ανάσες σε Ανδρούτσο, Αθανασίου και Φούντα, οι οποίοι αναμένεται να επιστρέψουν στην ενδεκάδα.

Από την άλλη, η Κηφισιά έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το 1-1 με την ΑΕΚ, σε ένα ματς όπου θα μπορούσε να πάρει ακόμη και τη νίκη. Ο Λέτο δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, με εξαίρεση τον Μάνσο. Στο Κύπελλο, πάντως, η ομάδα των βορείων προαστίων έμεινε στο 2-2 με τη Μαρκό, δεχόμενη την ισοφάριση στο φινάλε.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Παναιτωλικό. Οι δύο ομάδες ακολουθούν «βίους αντίθετους» μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος καθώς από τη μια ο Λεβαδειακός ακόμα αναζητά τα πατήματά του υπό τις οδηγίες του Ηλία Χαραλάμπους και παραμένει χωρίς βαθμό.

Βέβαια, οι Βοιωτοί είχαν εξαιρετικά δύσκολο πρόγραμμα στην εκκίνηση, αντιμετωπίζοντας κατά σειρά τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (4-0) και τον Παναθηναϊκό στο «Λάμπρος Κατσώνης» (0-2), εμφανίσεις στις οποίες δεν κατάφεραν να φανούν όσο ανταγωνιστικοί θα ήθελαν.

Στον αντίποδα, ο Παναιτωλικός πραγματοποιεί το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας του στη μεγάλη κατηγορία, έχοντας κάνει το απόλυτο «2 στα 2» για πρώτη φορά στα χρονικά.

Το συγκρότημα του Γιάννη Αναστασίου εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον την έδρα του στα δύο πρώτα παιχνίδια, επικρατώντας αρχικά με 3-1 του Αστέρα AKTOR και εν συνεχεία με 2-0 της Καλαμάτας. Πλέον, οι Αγρινιώτες καλούνται να δώσουν το πρώτο τους εκτός έδρας παιχνίδι στη σεζόν, θέλοντας να διατηρήσουν την υψηλή αυτοπεποίθηση και το θετικό μομέντουμ.

Από την άλλη, το παιχνίδι αποκτά χαρακτήρα «πρέπει» για τους γηπεδούχους, καθώς είναι η πρώτη αναμέτρηση της χρονιάς στην οποία δεν αντιμετωπίζουν κάποιο από τα φαβορί του τίτλου και θέλουν πάση θυσία να κάνουν «σεφτέ» μπροστά στο κοινό τους.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά πλάνα των δύο τεχνικών, ο Ηλίας Χαραλάμπους δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του Παναγιώτη Συμελίδη, ο οποίος αποβλήθηκε στο ματς με τον Παναθηναϊκό και είναι τιμωρημένος.

Στον αντίποδα, ο Γιάννης Αναστασίου έχει ως μοναδικό απόντα τον Μεχία. Παράλληλα, ο προπονητής του Παναιτωλικού μπορεί να υπολογίζει για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι τον Μαχάλα Οπόκου, ο οποίος ξεπέρασε το βαρύ διάστρεμμα που τον ταλαιπωρούσε από την περίοδο της προετοιμασίας και τέθηκε στη διάθεση του «Τίτορμου».

Η σέντρα στο παιχνίδι είναι προγραμματισμένη για τις 20:00, ενώ η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports Prime.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΟΚ

Η 3η αγωνιστική της Super League, φέρνει και την πρώτη «μάχη» ομάδων του Big-4. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, με την αναμέτρηση να μη βρίσκει καμία από τις δύο ομάδες στο επιθυμητό σημείο ετοιμότητας.

Αθηναίοι και Θεσσαλονικείς, προχώρησαν σε αλλαγή προπονητή και πολλές διαφοροποιήσεις στο ρόστερ τους. Κατά συνέπεια, η αγωνιστική «χημεία» απουσιάζει, όπως και το επίπεδο ετοιμότητας που θα ήθελαν οι δύο προπονητές. Στοιχεία που δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στο πάθος, την αποφασιστικότητα και τη συγκέντρωση, αναφορικά με το ποιος θα βγει τελικά νικητής.

Οι «πράσινοι» έχουν δώσει ένα ματς στο πρωτάθλημα ως τώρα, επικρατώντας στη Λιβαδειά. Οι «ασπρόμαυροι» έχουν κάνει το 2/2, με νίκες εντός επί του Λεβαδειακού και στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου.

Ζητούμενο και για τους δύο είναι η νίκη, με τον Παναθηναϊκό να μοιάζει να έχει καλύτερη ψυχολογία. Λόγω της μεταγραφής του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος είναι και για πρώτη φορά στην αποστολή μετά τη σπουδαία επιστροφή του. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη, ξέρει πως ένα εκτός έδρας αποτέλεσμα θα άλλαζε συνολικά το κλίμα, οπότε το κίνητρό του είναι τεράστιο.

Η σημασία του αγώνα, ο χαρακτήρας του, αλλά και η παρουσία του Αζεντίν Ουναΐ στην αποστολή των γηπεδούχων, θα φέρει αρκετό κόσμο στο ΟΑΚΑ. Με τις αρχικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περισσότερους από 20.000 φιλάθλους, χωρίς να αποκλείονται εκπλήξεις.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του τον Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός πιθανότατα θα είναι στον πάγκο. Εκτός είναι οι Τσάπρας και Τσιριβέγια, λόγω τραυματισμού.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναϊ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ, Ντέσερς.

Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ο Αλέσιο Λίσι δεν έχει τους Λουσέ και Χατζηδιάκο που ταλαιπωρούνται από θλάση. Εκτός είναι και οι Μεϊτέ-Ντεσπόντοφ, όπως συμβαίνει εδώ και καιρό.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Φέλιξ Τσβάιερ από τη Γερμανία, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Ρόμπερρ Κέμπτερ και Νικολάι Κίμεγερ. Τέταρτος ο Φώτης Πολυχρόνης. VAR o Πασκάλ Μίλερ και AVAR o Μάρκους Έρχαρντ Σιν.

Το μεγάλο ματς του ΟΑΚΑ θα αρχίσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.