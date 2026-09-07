Τρεις επίσημες αργίες μέχρι το τέλος του 2026: Δείτε ποιες μέρες «πέφτουν»

Αναλυτικά, ο πίνακας με όλες τις αργίες για το 2026.

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Τρεις επίσημες αργίες μέχρι το τέλος του 2026: Δείτε ποιες μέρες «πέφτουν»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το 2026 υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις επίσημες αργίες μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με ορισμένες αργίες να ισχύουν μόνο για συγκεκριμένους κλάδους ή το δημόσιο.
  • Οι υποχρεωτικές αργίες για όλους τους τομείς περιλαμβάνουν την Πρωτοχρονιά, τα Θεοφάνια, την 25η Μαρτίου, την Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα, την Πρωτομαγιά, τον Δεκαπενταύγουστο, την 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα και την 26η Δεκεμβρίου.
  • Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δεν έχουν μείωση μισθού αν δεν εργαστούν στις μη υποχρεωτικές αργίες, όπως η Καθαρά Δευτέρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από συλλογικές συμβάσεις ή κανονισμούς.
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Διαφοροποιήσεις ανάμεσα στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα παρουσιάζουν και το 2026 οι επίσημες αργίες, με ορισμένες ημερομηνίες να ισχύουν για όλους και άλλες να αφορούν αποκλειστικά συγκεκριμένους κλάδους.

Ο πίνακας που ακολουθεί, παρουσιάζει αναλυτικά τις αργίες του 2026, τις ημερομηνίες τους και το εάν ισχύουν για τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα, προκειμένου εργαζόμενοι και εργοδότες να έχουν σαφή εικόνα για τον προγραμματισμό τους μέσα στη χρονιά.

(βάσει νόμων 4808/2021, 4554/2018, 4468/2017)

ΑργίαΗμερομηνίαΗμέραΔημόσιος ΤομέαςΙδιωτικός ΤομέαςΣημειώσεις
Πρωτοχρονιά
«Έναρξη νέου έτους»		1 ΙανουαρίουΠέμπτηΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)
Θεοφάνια
«Βάπτιση του Χριστού»		6 ΙανουαρίουΤρίτηΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)
Καθαρά Δευτέρα *
«Έναρξη Σαρακοστής»		23 ΦεβρουαρίουΔευτέραΝαιΌχι *Αργία μόνο για Δημόσιο
25η Μαρτίου
«Εθνική Επέτειος & Ευαγγελισμός»		25 ΜαρτίουΤετάρτηΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία
Μεγάλη Παρασκευή
«Η Σταύρωση του Χριστού»		10 ΑπριλίουΠαρασκευήΝαιΌχιΔεν είναι υποχρεωτική – ισχύει κατά κλάδο
Κυριακή Πάσχα
«Ανάσταση του Χριστού»		12 ΑπριλίουΚυριακήΝαιΝαιΚυριακή – γενική αργία
Δευτέρα Πάσχα
«Δεύτερη ημέρα του Πάσχα»		13 ΑπριλίουΔευτέραΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία
Πρωτομαγιά
«Εργατική Πρωτομαγιά»		1 ΜαΐουΠαρασκευήΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία (Ν. 4468/2017)
Αγίου Πνεύματος **
«Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος»		1 ΙουνίουΔευτέραΝαιΌχι **Αργία Δημοσίου & συγκεκριμένων κλάδων
Δεκαπενταύγουστος
«Κοίμηση της Θεοτόκου»		15 ΑυγούστουΣάββατοΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία
28η Οκτωβρίου
«Εθνική Επέτειος του Όχι»		28 ΟκτωβρίουΤετάρτηΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)
Χριστούγεννα
«Γέννηση του Χριστού»		25 ΔεκεμβρίουΠαρασκευήΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία
26η Δεκεμβρίου
«Σύναξη της Θεοτόκου»		26 ΔεκεμβρίουΣάββατοΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία (Ν. 4554/2018)

* Η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η Καθαρή Δευτέρα έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (άρθρ. 2 παρ.3 ΝΔ 3755/1955).

**Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον Δημόσιο Τομέα.
Στον Ιδιωτικό Τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.

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