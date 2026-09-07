Ινδονησία: Έκλεισαν οχτώ αεροδρόμια από έκρηξη ηφαιστείου – 170.000 επιβάτες έχουν εγκλωβιστεί

Snapshot Η έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατόα προκάλεσε το κλείσιμο οκτώ αεροδρομίων στην Ινδονησία, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς αεροδρομίου Σοεκάρνο-Χάτα στην Τζακάρτα.

Πάνω από 1.550 πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις, με περισσότερους από 170.000 επιβάτες να εγκλωβίζονται λόγω των προβλημάτων.

Οι περισσότερες επιπτώσεις καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο Σοεκάρνο-Χάτα, όπου επηρεάστηκαν πάνω από 900 πτήσεις.

Εκτός από την Τζακάρτα, έκλεισαν αεροδρόμια στη Μπαντούνγκ, κοντά στη Μπαντάρ Καμπούνγκ στη Σουμάτρα και τέσσερα μικρότερα αεροδρόμια.

Αεροδρόμια σε Σεμαράνγκ και Σουραμπάγια τέθηκαν σε ετοιμότητα ως εναλλακτικοί προορισμοί για τις προσγειώσεις. Snapshot powered by AI

Μεγάλη αναστάτωση στις αεροπορικές μετακινήσεις προκάλεσε στην Ινδονησία η έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατάου, με τις αρχές να προχωρούν στο κλείσιμο οκτώ αεροδρομίων, ανάμεσά τους και του πολυσύχναστου διεθνούς αεροδρομίου Σοεκάρνο-Χάτα στην Τζακάρτα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, περισσότερες από 1.550 πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις στα οκτώ αεροδρόμια, ενώ πάνω από 170.000 επιβάτες εγκλωβίστηκαν εξαιτίας των προβλημάτων.

Το μεγαλύτερο μέρος της αναστάτωσης καταγράφηκε στο Σοεκάρνο-Χάτα, όπου επηρεάστηκαν περισσότερες από 900 πτήσεις.

Εκτός από τα δύο αεροδρόμια της Τζακάρτας, έκλεισαν επίσης αεροδρόμια στη Μπαντούνγκ και κοντά στη Μπαντάρ Καμπούνγκ στη Σουμάτρα, καθώς και τέσσερα μικρότερα αεροδρόμια.

Οι αρχές έχουν θέσει σε ετοιμότητα αεροδρόμια σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Σεμαράνγκ και η Σουραμπάγια, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικοί προορισμοί για προσγειώσεις.

Το Άνακ Κρακατάου βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα από την Τζακάρτα και η έκρηξή του είχε άμεσες επιπτώσεις στις αερομεταφορές της χώρας.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, έκρηξη του Ανάκ Κρακατάου το 2018.