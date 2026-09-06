Σε υψηλό συναγερμό η Ινδονησία από την έκρηξη του Άνακ Κρακατάου - Κλειστά σχολεία, χάος σε πτήσεις

Snapshot Η έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατάου προκάλεσε ακυρώσεις και καθυστερήσεις 712 πτήσεων, επηρεάζοντας πάνω από 150.000 επιβάτες.

Οκτώ αεροδρόμια έκλεισαν προσωρινά λόγω της πυκνής ηφαιστειακής τέφρας, με σημαντικές επιπτώσεις στις διεθνείς πτήσεις προς Σιγκαπούρη, Ντόχα, Σίδνεϊ και Κουάλα Λουμπούρ.

Η τέφρα προκάλεσε προβλήματα στα μάτια και αναπνευστικά στους κατοίκους, οδηγώντας σε κλείσιμο σχολείων και αναστολή αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος τσουνάμι, αλλά τα πλοία καλούνται να κρατούν απόσταση τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων από τον κρατήρα του ηφαιστείου.

Το Άνακ Κρακατάου βρίσκεται σε επίπεδο συναγερμού 3, ενώ η Ινδονησία αντιμετωπίζει έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα και σε άλλα ηφαίστεια της χώρας. Snapshot powered by AI

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Ινδονησία μετά τη νέα έντονη δραστηριότητα του ηφαιστείου Άνακ Κρακατάου, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις, αλλά και στην καθημερινότητα κατοίκων σε αρκετές περιοχές.

Το ηφαίστειο, που βρίσκεται στο Στενό της Σούντας, ανάμεσα στα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα, άρχισε να εκρήγνυται αργά το βράδυ της Παρασκευής. Έκτοτε καταγράφεται συνεχής σεισμική δραστηριότητα, εκτοξεύσεις λάβας και ισχυροί κρότοι, ενώ δύο ακόμη εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίς την Κυριακή.

712 πτήσεις στον «πάγο» – 150.000 επιβάτες σε αναμονή

Η ηφαιστειακή τέφρα οδήγησε στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας οκτώ αεροδρομίων, με τις αεροπορικές μετακινήσεις να δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών της Ινδονησίας, Ντούντι Πουρβαγκάντι, συνολικά 712 πτήσεις έχουν επηρεαστεί.

Στο διεθνές αεροδρόμιο Σοεκάρνο-Χάτα της Τζακάρτα, ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, περισσότεροι από 150.000 επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Η λειτουργία του αεροδρομίου ανεστάλη επανειλημμένα εξαιτίας της τέφρας. Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι επηρεάστηκαν 301 πτήσεις, εκ των οποίων 58 διεθνείς, όμως ο αριθμός αυξήθηκε στη συνέχεια.

Οι διακοπές αφορούν κυρίως πτήσεις από και προς τη Σιγκαπούρη, αλλά και διεθνή δρομολόγια προς Ντόχα, Σίδνεϊ και Κουάλα Λουμπούρ.

Οι Singapore Airlines και Malaysia Airlines ανακοίνωσαν ακυρώσεις πτήσεων από και προς την Τζακάρτα για το υπόλοιπο της ημέρας.

Ο υπουργός Μεταφορών κάλεσε τις αεροπορικές εταιρείες να εξετάσουν εκτροπές πτήσεων προς άλλα αεροδρόμια, όπως εκείνα σε Κερτατζάτι, Άχμαντ Γιανί και Τζουάντα, ενώ ζήτησε να επιταχυνθούν και οι διαδικασίες επιστροφής χρημάτων στους επιβάτες.

Κλειστά σχολεία και προβλήματα στην αλιεία

Η τέφρα έχει προκαλέσει ερεθισμούς στα μάτια κατοίκων και μαθητών, με αρκετά σχολεία να ακυρώνουν δραστηριότητες.

Παράλληλα, ορισμένοι ψαράδες ανέστειλαν τις εξορμήσεις τους, καθώς παρουσίασαν επίσης ενοχλήσεις στα μάτια.

Κάτοικοι περιγράφουν δύσκολες συνθήκες, με τη στάχτη να έχει καλύψει δρόμους και σπίτια.

Ένας από αυτούς ανέφερε ότι ένιωθε σαν να είχαν μπει «μικροί κόκκοι άμμου» στα μάτια του, ενώ χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει οφθαλμικές σταγόνες για να ανακουφιστεί.

Όπως είπε, η τέφρα ήταν τόσο πυκνή ώστε χρειαζόταν να καθαρίζει την αυλή του κάθε πέντε λεπτά.

Οι αρχές προειδοποιούν για πιθανούς κινδύνους για το αναπνευστικό, τα μάτια και το δέρμα και καλούν τους πολίτες να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους όταν η συγκέντρωση τέφρας είναι υψηλή.

Χωρίς προειδοποίηση για τσουνάμι

Παρά την έντονη δραστηριότητα του Άνακ Κρακατάου, οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος τσουνάμι.

Τα πλοία στο Στενό της Σούντας συνεχίζουν τα δρομολόγιά τους, ωστόσο έχει δοθεί οδηγία στα σκάφη να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων από τον κρατήρα και να βρίσκονται σε επιφυλακή για ηφαιστειακή τέφρα και υλικά που ενδέχεται να εκτοξευθούν.

Παράλληλα, εξετάζεται ακόμη και επιχείρηση τροποποίησης του καιρού, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει τεχνητή βροχόπτωση, με στόχο την ταχύτερη απομάκρυνση της τέφρας από τις πληγείσες περιοχές.

Σε επίπεδο συναγερμού 3

Το Άνακ Κρακατάου βρίσκεται από τις 2 Ιουλίου σε επίπεδο συναγερμού 3, το δεύτερο υψηλότερο στην τετραβάθμια κλίμακα της Ινδονησίας.

Στο ίδιο επίπεδο συναγερμού βρίσκονται ακόμη τέσσερα ηφαίστεια της χώρας: Μεράπι, Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι, Σιναμπούνγκ και Σεμέρου.

Το Σεμέρου, περίπου 850 χιλιόμετρα μακριά, εξερράγη επίσης την Κυριακή, εκτοξεύοντας στήλη τέφρας περίπου ένα χιλιόμετρο πάνω από την κορυφή του.

Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να παραμένουν τουλάχιστον 5 χιλιόμετρα μακριά από τον κρατήρα, προειδοποιώντας για θερμά νέφη τέφρας και ροές λάβας.

Το «Παιδί του Κρακατάου» και η βαριά ιστορία του

Το Άνακ Κρακατάου, που σημαίνει «Παιδί του Κρακατάου», άρχισε να αναδύεται από τη θάλασσα στις αρχές του 20ού αιώνα, μέσα στην καλδέρα που δημιουργήθηκε μετά την καταστροφική έκρηξη του Κρακατάου το 1883.

Η έκρηξη εκείνη προκάλεσε σειρά από τσουνάμι και τον θάνατο περισσότερων από 36.000 ανθρώπων.

Τον Δεκέμβριο του 2018, τμήμα του Άνακ Κρακατάου κατέρρευσε στη θάλασσα, προκαλώντας νέο φονικό τσουνάμι στις ακτές της Ιάβας και της Σουμάτρας. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες τραυματίστηκαν ή εκτοπίστηκαν.

Η Ινδονησία βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια ζώνη περίπου 40.000 χιλιομέτρων με εξαιρετικά έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

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